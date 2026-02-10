Naufragio en Turbo deja un pescador muerto y otro desaparecido

Turbo, Antioquia

Una embarcación artesanal con seis pescadores naufragó en el sector conocido como Makai, en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, luego de ser embestida por una fuerte ola, en medio de condiciones climáticas adversas.

Tras recibir la alerta, la Estación de Guardacostas de Urabá desplegó una Unidad de Reacción Rápida hasta el sector de Bocas de Cirilo, con el fin de verificar la información suministrada por la Policía Nacional e iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Al llegar a la zona, personas que transitaban por el lugar informaron que cuatro de los seis tripulantes lograron nadar hasta la orilla, mientras que dos pescadores permanecían desaparecidos.

Horas más tarde, uno de los cuerpos fue hallado sin vida en la orilla de la playa.

Búsqueda y rescate

La armada informó que han intensificado las labores de búsqueda y rescate para dar con el pronto paradero del pescador.

“En estos momentos, las unidades de guardacotas de la Fuerza Naval del Caribe intensifican las labores de búsqueda para dar con el paradero del tripulante desaparecido, pese a las difíciles condiciones climáticas que maneja el sector”, señaló el Capitán de Corbeta Andrés Henao, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco.

La Armada de Colombia hizo un llamado a la gente de mar a acatar las recomendaciones y alertas emitidas por la Dirección General Marítima (Dimar) a través de las distintas Capitanías de Puerto, con el fin de prevenir siniestros marítimos.

Asimismo, se encuentra habilitada la línea 146 para recibir información que permita dar con el paradero del pescador desaparecido.