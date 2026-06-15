Autoridades incautan colchones y otros elementos deteriorados en prestadores turísticos en Caldas

Integrantes de la policía y de las autoridades en salud, inspeccionan los elementos del alojamiento. Foto: Policía Caldas.

Caldas

En medio de las acciones preventivas, las autoridades descubrieron que los establecimientos prestadores de servicios turísticos en Anserma (Caldas) no cumplían con las mínimas condiciones de salubridad e higiene requeridas encontrando diversos elementos en evidente deterioro con presencia de humedad, manchas, suciedad, ácaros y otros aspectos que representaban un potencial riesgo para la salud.

El comandante de la Policía Caldas, Alex Durán Santos, indica en su reporte oficial que “el grupo de protección al turismo, en articulación con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y autoridades locales, adelantamos inspección y vigilancia en alojamientos; verificamos cinco sitios turísticos revisando el cumplimiento de los requisitos de seguridad, salubridad y autorización para prestar este servicio. Decomisamos colchones, cobijas, toallas y otros elementos que no contenían las condiciones de higiene”.

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Los elementos incautados son: 9 colchones, 3 colchonetas, almohadas, 34 cobijas, 12 toallas, 14 sábanas y 9 fundas para almohada. El valor comercial estimado de dicho material supera los cinco millones de pesos.

Cabe aclarar que las autoridades no impusieron medidas correctivas como el cierre temporal ni se registraron comparendos reflejando el carácter preventivo y pedagógico de la actividad desarrollada.

Estos controles seguirán durante este y el siguiente mes, época de temporada alta. El comandante Durán Santos, recuerda a los servicios turísticos mantener actualizada la documentación y requerimientos exigidos por la normatividad vigente.