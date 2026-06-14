Procuraduría formula cargos a expresidente del Concejo de Cucaita

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente del Concejo Municipal de Cucaita, Javier Enrique Niño Borda, por presuntas irregularidades en un contrato de apoyo para la realización del concurso de méritos destinado a la elección del personero municipal para el periodo 2024-2028.

Según el ente de control, el exconcejal habría omitido la elaboración de los estudios previos y el análisis obligatorio requerido para adelantar el proceso contractual.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja calificó provisionalmente la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, dentro de la investigación disciplinaria que adelanta por estos hechos.