Cae ‘Los Correcaminos’, banda señalada de robar autopartes en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de ‘Los Correcaminos’, una organización delincuencial señalada de dedicarse al hurto de autopartes en Boyacá y otros corredores viales de la región. De acuerdo con la investigación, la estructura habría participado en al menos 40 hechos delictivos ocurridos entre octubre de 2025 y 2026, afectando a propietarios de vehículos particulares y de carga.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, los integrantes del grupo recorrían durante las noches la vía Bogotá–Tunja y otros sectores estratégicos para identificar posibles objetivos. Una vez ubicaban vehículos estacionados en paradores o zonas de parqueo, verificaban las condiciones de seguridad, la presencia de cámaras de vigilancia y las rutas de escape antes de ejecutar los robos.

La investigación estableció que los delincuentes utilizaban cizallas y otras herramientas especializadas para desactivar sistemas de monitoreo y extraer computadoras, sensores y otros componentes indispensables para el funcionamiento de los automotores. Las pérdidas ocasionadas por estas acciones superarían los 450 millones de pesos, según los cálculos de la Fiscalía.

Por estos hechos fueron capturados Andrea Carolina Tavera Paloma, William Alexánder Gutiérrez Amaya, Aider Johan Salazar Peña y Angie Nicolle Moreno Hernández, señalados de integrar la organización.

Un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.