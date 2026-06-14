Quema ilegal afectó miles de metros de vegetación en Moniquirá

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moniquirá informó que atendió un reporte sobre un presunto incendio forestal en la vereda Níbali Cruces, sector de la Placa Huella, pasando por el puente Tito Rueda. Sin embargo, tras llegar al lugar, los organismos de emergencia establecieron que se trataba de una quema que ya había sido controlada y extinguida, por lo que no fue necesario realizar labores de extinción.

La teniente Gloria, comandante de la institución, señaló que junto con la Policía Nacional se realizará una inspección para determinar la magnitud de la afectación ambiental y proceder con las sanciones correspondientes.

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De manera preliminar, se estima que la quema pudo afectar entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados de cobertura vegetal y pastos. Las autoridades recordaron que este tipo de quemas están prohibidas debido a los riesgos ambientales que generan.