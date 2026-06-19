Presidente Petro entregó 77.118 hectáreas para comunidades rurales que producen arroz y maíz

La entrega comprende siete predios ubicados en Puerto López y Restrepo, que eran administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y fueron adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), así como un baldío de la Nación recuperado en San Martín.

Estos terrenos pasan ahora a manos de familias campesinas y se convierten en nuevas oportunidades de desarrollo y producción para comunidades que durante décadas esperaron acceder a la tierra.

“Estas hectáreas que entregamos en el Meta eran, en su gran mayoría, terrenos baldíos que fueron apropiados de manera corrupta por narcotraficantes. La historia de Colombia nos demuestra que la apropiación ilegal de la tierra estuvo en el origen de una violencia que les costó la vida a cerca de 90.000 campesinos. Por eso, recuperar estas tierras y ponerlas al servicio de quienes las trabajan es también una forma de construir justicia, paz y democracia en el campo”, afirmó el Presidente Gustavo Petro.

Entre los predios se encuentra La Primavera, en Puerto López, con una extensión de 1.700 hectáreas y beneficia a 98 familias campesinas. Este terreno estuvo vinculado a actividades de lavado de activos y estructuras criminales.

También hacen parte de esta jornada la Hacienda La Begonia, de 292 hectáreas, y la Hacienda El Recuerdo, de 96 ha, los cuales estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio por lavado de activos y narcotráfico contra Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias “Coletas” y su red criminal.

En el municipio de Restrepo, los predios La Esperanza, San Diego, San Pedro y La Cuña, que suman más de 21 hectáreas productivas, en el pasado estaban bajo el dominio de integrantes de la familia Romero Salamanca, quienes han sido acusados por la Fiscalía General de la Nación de ocultar y administrar recursos provenientes del narcotráfico asociados a la estructura criminal del extinto capo Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco Barrera”.

Estos terrenos se transforman en una oportunidad para familias campesinas que durante años tuvieron que arrendar la tierra para producir y sostener a sus hogares.

Uno de los casos más representativos es el predio Tamanaco, un baldío de la Nación recuperado por la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de San Martín.

Con un área de 10.531 hectáreas, durante décadas permanecieron bajo ocupación indebida de particulares. Tras años de actuaciones técnicas y jurídicas iniciadas por el INCODER y culminadas por la Agencia Nacional de Tierras, se logró restablecer la titularidad pública sobre el predio y entregarlo a 327 familias campesinas, garantizando su acceso a la tierra y contribuyendo a cerrar las brechas históricas de desigualdad que han afectado al campo metense.

“Hoy más de 400 familias metenses son propietarias de sus tierras. Pero nuestro trabajo no se limita al acceso a la tierra; también estamos destinando más de 4.000 millones de pesos a seis asociaciones campesinas con el propósito de fortalecer sus capacidades productivas y aportar a la seguridad alimentaria del país. Con estas iniciativas, el Meta suma nueve proyectos productivos entregados por la Agencia”, señaló Deisy Gómez, directora encargada de la Agencia Nacional de Tierras.

La jornada también incluyó la entrega de recursos por $4.362 millones a seis organizaciones campesinas de San Martín, Puerto Gaitán, Puerto López y Puerto Lleras a través del programa Sembrando Vida.

Los recursos fortalecerán proyectos de arroz, maíz, soya, sandía y ahuyama, permitiendo avanzar en la producción de alimentos, el fortalecimiento asociativo y la generación de ingresos para las comunidades rurales.

Según La Agencia Nacional de Tierras, en los últimos años se han entregado 787.056 hectáreas para campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. Asimismo, ha formalizado 2.187.035 hectáreas mediante la expedición de más de 41.000 títulos de propiedad, beneficiando a más de 116.000 familias colombianas.