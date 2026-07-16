Nuevos predios fueron entregados a campesinos y comunidades en Meta fortaleciendo la Reforma Agraria

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— realizó el acompañamiento a familias beneficiarias de la Reforma Agraria y nuevas entregas de tierras recuperadas por el Estado para proyectos productivos y de conservación ambiental en el Meta.

En Villavicencio, cerca de 180 campesinos y campesinas participaron en una feria de servicios orientada a agilizar los procesos que adelantan con la entidad.

Durante la actividad, funcionarios de la ANT revisaron expedientes, actualizaron información, verificaron documentación y brindaron asesoría sobre formalización de la propiedad rural, adjudicación de tierras y ejecución de proyectos productivos.

Para organizaciones campesinas como Asoviso, estos espacios permiten avanzar en los procesos administrativos que hacen posible el acceso definitivo a la tierra.

“Estamos verificando toda la documentación para que el proceso continúe y podamos desarrollar nuestros proyectos productivos y garantizar el sustento de nuestras familias”, afirmó Jorge Pineda, integrante de la asociación.

Finca La Primavera

En la finca La Primavera, ubicada en Puerto López, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, permaneció junto a las familias beneficiarias del predio luego de los hechos de violencia ocurridos hace más de dos semanas, cuando hombres armados ingresaron a la propiedad, amordazaron a varios campesinos e intentaron obligarlos a abandonar las tierras entregadas por el Estado en desarrollo de la Reforma Agraria.

El director se quedó en el predio para mandar un mensaje claro de apoyo desde la institución y dejarles claro a las familias campesinas que no están solas ante las amenazas que quieren sacarlos de su tierra.

Desde allí, Harman defendió el convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mecanismo mediante el cual el Estado ha incorporado bienes provenientes de procesos de extinción de dominio a la Reforma Agraria.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de haber recuperado tierras de las mafias para entregárselas al campesinado colombiano. Vamos a defender esa decisión en todas las instancias porque estas tierras representan oportunidades para miles de familias rurales”, comentó el alto funcionario.

El director explicó que el convenio cuenta con respaldo jurídico, fiscal y constitucional y precisó que los recursos girados a la SAE funcionan como un fondo de garantía frente a eventuales decisiones judiciales, evitando que los campesinos pierdan las tierras adjudicadas.

“Lo que se protege es la permanencia de las familias en el territorio. Si existe alguna decisión judicial sobre un predio, el mecanismo contempla la devolución del equivalente económico y no la reversión de la tierra entregada al campesinado”, dijo Harman.

Más tierras para el desarrollo rural y ambiental

La agenda concluyó con la entrega de 4 predios, que suman 3.798,02 hectáreas en los municipios de Puerto López, Puerto Lleras, San Martín, Fuentedeoro y el Dorado, a 4 asociaciones campesinas del departamento.

Una de ellas es la Corporación Alba por Colombia, organización que desarrolla procesos de restauración ecológica, conservación de fuentes hídricas y educación ambiental en la región.

En este terreno se impulsarán proyectos de reforestación y aulas vivas para fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones ambientales y comunidades campesinas.