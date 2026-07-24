ANT adelantó jornadas de asesoría jurídica a campesinos para avanzar hacia la titulación de predios

Con el propósito de brindar tranquilidad y fortalecer la seguridad jurídica de las asociaciones campesinas beneficiarias de la Reforma Agraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desarrolló jornadas de atención dirigidas a presidentes y representantes de organizaciones de Córdoba, Sucre, Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar y La Guajira que han recibido predios por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El director general de la ANT, Juan Felipe Harman, junto con equipos profesionales y técnicos de la entidad, atendió de manera personalizada a los líderes de las asociaciones, quienes acudieron en representación de las familias beneficiarias de los procesos de acceso a la tierra.

Para las organizaciones campesinas, estas jornadas se convirtieron en un espacio para conocer el estado de los trámites de sus predios, especialmente el avance de la etapa de titulación.

“Nos vamos con la tranquilidad de que contamos con la documentación del predio y con la seguridad de que el proceso continúa. Estamos muy agradecidos por esta jornada”, manifestó Héctor Villegas Sánchez, representante legal de Asagropecuarios, asociación beneficiaria del predio Isla Sola, en el municipio de La Apartada, Córdoba.

En el mismo sentido, José Antonio Martínez Rubio, representante legal de la asociación beneficiaria del predio Finca Aguadita, en Buenavista (Córdoba), destacó que estos espacios fortalecen la confianza de las comunidades en los procesos que acompañan la entrega de tierras.

“Hoy podemos seguir cultivando con la certeza de que tenemos un respaldo institucional y seguridad jurídica sobre nuestro predio. Nos vamos satisfechos porque sabemos que este proceso es real”, expresó.

Además de atender inquietudes particulares, la entidad socializó avances, identificó necesidades específicas de cada asociación y fortaleció el diálogo directo con las comunidades rurales beneficiarias de la Reforma Agraria.

Por su parte, la directora de la Dirección de Acceso a Tierras —DAE— de la ANT, Deisy Gómez, explicó que estas jornadas buscan acompañar a las asociaciones beneficiarias y ratificar el respaldo de la entidad durante todo el proceso.