Revelan hoja de ruta con 49 acciones para lograr estabilidad del sistema energético en el Caribe

Revelan hoja de ruta con más de 40 acciones para lograr estabilidad del sistema energético en el Caribe. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Los gobernadores del Caribe colombiano enviaron un mensaje de urgencia a quien resulte presidente electo el próximo 21 de junio. Según el mandatario cordobés Erasmo Zuleta, vocero del encuentro, ya fue elaborada una hoja de ruta que contemplaría 49 acciones para lograr la estabilidad del sistema energético.

“Once acciones de activación inmediata en los primeros cien días de gobierno: nueve acciones de corto plazo a ser activadas antes de marzo de 2027. Siete acciones de mediano plazo a ejecutar antes de agosto de 2028, 22 acciones de largo plazo como horizonte del 2030 y más allá”, describió el gobernador de Córdoba, quien fue el vocero del encuentro en el marco de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería.

Más información Hasta el 17 de junio habría plazo para aspirar a uno de los cupos de la Universidad de Córdoba

“Solicitamos que se reconozca e institucionalice la Mesa Energética del Caribe como espacio natural de articulación entre la nación y la región para los asuntos energéticos que atañen al Caribe colombiano. La mesa es un espacio de deliberación y construcción colectiva en el que tienen lugar representantes de todos los eslabones de la cadena energética, tanto público como privado, lo que reviste de legitimidad técnica y territorial las decisiones que de ella se desprenden”, precisó.

“Respetuosamente invitamos a quien resulte electo presidente de la República a una sesión de trabajo en la ciudad de Barranquilla el día 17 de julio de 2026, con el propósito de reafirmar la voluntad de trabajar articuladamente, revisar las prioridades de desarrollo de la región, particularmente en materia energética, y diseñar un plan de trabajo de cara a la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, agregó.

Los gobernadores resaltaron que entre las problemáticas detectadas se evidencia un riesgo de desabastecimiento sobre la carga de redes y déficit operativos billonarios en las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.

La firma de la mencionada hoja de ruta se realizó el pasado 12 de junio en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, y contó con la participación de los gobernadores del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; de Sucre, Lucy García Montes; y la presencia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “También asistieron representantes de la bancada Caribe en el Congreso, empresas comercializadoras y transportadoras de energía, así como diferentes voces del sector energético nacional”, resaltó la administración departamental de Córdoba.

“Durante el encuentro se destacó que la región Caribe concentra cerca del 80 % del potencial de energías renovables de Colombia, el 20 % de las reservas de gas natural disponibles y el 25 % del consumo energético nacional, además de albergar a más de 12 millones de habitantes. Estas capacidades convierten al Caribe en un territorio estratégico para garantizar el abastecimiento energético y el crecimiento económico del país”, concluyó.