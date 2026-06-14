Desde Asocapitales extendieron un llamado al respeto y tolerancia por la segunda vuelta presidencial

Armenia

En medio de la ola de intolerancia que se vive actualmente por las diferencias políticas en el marco de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el alcalde de Armenia y secretario general de Asocapitales James Padilla envío un llamado especial a todos los colombianos para que ejerzan su derecho en el marco del respeto.

Enfatizó que todos pueden tener ideologías diferentes, pero es fundamental la tolerancia y aceptar al otro por eso dijo es clave ejercer el voto el próximo domingo para fortalecer la democracia del país.

“El mensaje está claro, es invitar a todos los colombianos que tengan la posibilidad de que ejerzan su derecho de sufragar, de elegir nuestro mandatario con toda la responsabilidad, con todo el respeto y con toda la tolerancia del mundo. Nosotros podemos tener conceptos diferentes, pero tenemos que respetar el del otro. Entonces, la invitación es este próximo 21 de de junio para que marquemos por la democracia para que marquemos por tener un mejor país", afirmó.

Puntualmente en la ciudad resaltó que estarán reforzando las medidas de seguridad para garantizar unas elecciones presidenciales como en primera vuelta sin novedades en orden público y con todas las garantías para los ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

“No es un secreto la situación, la polarización que se vive en nuestro territorio. Es así que desde siempre hemos estado con nuestras autoridades, con los organismos de seguridades del Consejo Municipal de Seguridad muy atentos a este tema, ya es así que con Ejército, Policía, Fiscalía, Migración, Gobierno, Gobernación, Tránsito tenemos estipulado todo lo que todo lo que se advierte para este próximo 21 de junio", advirtió.

Recordó que en Armenia no existen amenazas ni alertas específicas que representen riesgo para el desarrollo de las elecciones presidenciales.