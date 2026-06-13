Primera granja solar pública de Boyacá beneficiará a 500 familias en Villa de Leyva

Durante su visita al municipio de Villa de Leyva, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó los avances de la primera granja solar pública de Boyacá, una iniciativa que beneficiará a cerca de 500 familias de estratos 1 y 2 con la reducción de los costos del servicio de energía eléctrica.

El proyecto hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional para impulsar la transición energética mediante el aprovechamiento de fuentes renovables y ampliar el acceso a energía limpia para los sectores más vulnerables de la población.

El jefe de la cartera de Minas explicó que la infraestructura ya fue construida, pero aún debe surtir varios procedimientos técnicos antes de entrar en funcionamiento. «...Falta conectarlo a la red, luego hacer unas pruebas y después registrar las fronteras en el mercado que administra XM...», señaló Edwin Palma Egea durante una entrevista con Caracol Radio. Según el funcionario, este proceso podría tardar aproximadamente dos meses, tras lo cual los usuarios empezarían a reflejar en sus facturas una disminución significativa en el valor del servicio.

Palma Egea aseguró que el objetivo de estos proyectos es aliviar la carga económica de las familias de menores ingresos y acelerar la transición hacia energías limpias. «...Recursos públicos destinados a construir granjas solares para llevar energía limpia a la población más vulnerable, a la gente más pobre...» afirmó el ministro. Además, hizo un llamado a las empresas distribuidoras para agilizar la conexión de proyectos de autogeneración y generación distribuida, especialmente ante la llegada de una nueva temporada seca asociada al fenómeno de El Niño. «...Deberíamos aprovechar el sol para generar energía y evitar problemas en la prestación del servicio...», sostuvo.

Durante su visita a Boyacá, el ministro también destacó que el Gobierno Nacional mantiene los compromisos adquiridos con pequeños mineros del departamento y avanza en la estructuración de nuevas granjas solares en diferentes municipios. «...Todo se ha cumplido con los pequeños mineros...», afirmó. Asimismo, expresó su expectativa de que las futuras administraciones mantengan este tipo de iniciativas energéticas. «...Esperamos que quien gane las elecciones pueda mantener este legado que es muy importante en beneficio del pueblo colombiano...» concluyó Edwin Palma, al defender la transición energética como una herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible.