Gobernación confirma traslado de la final del Concurso de Bandas a Sáchica pese a reparos de Paipa

La final del Concurso Departamental de Bandas de Boyacá se realizará este año en el municipio de Sáchica, como parte de una estrategia de descentralización cultural impulsada por la Gobernación de Boyacá.

La decisión fue anunciada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento, que explicó que la medida responde a un compromiso adquirido en 2025 con el movimiento bandístico boyacense, mediante el cual se acordó que uno de los municipios ganadores del certamen tendría la oportunidad de albergar la siguiente versión de la fase final.

Según la administración departamental, la elección de Sáchica busca fortalecer los procesos artísticos y culturales en las provincias, llevando escenarios de alto impacto a diferentes territorios de Boyacá. La Secretaría de Cultura recordó que una experiencia similar ya se desarrolló con éxito en 2019 y destacó que la descentralización permite ampliar el acceso de las comunidades a eventos que tradicionalmente se concentraban en unos pocos municipios. Asimismo, resaltó el respaldo institucional y económico brindado por la Alcaldía de Sáchica para garantizar la realización del certamen.

La Gobernación señaló que el Concurso Departamental de Bandas constituye uno de los principales espacios de promoción y fortalecimiento de la formación musical en Boyacá, por lo que su realización en distintas localidades contribuye a consolidar una identidad cultural compartida en todo el departamento.

En ese sentido, indicó que el legado construido durante décadas alrededor del movimiento bandístico puede proyectarse hacia nuevos escenarios, permitiendo que más municipios se apropien de esta tradición artística y la integren a sus dinámicas culturales y comunitarias.

Frente a las inquietudes surgidas por el cambio de sede, el Gobierno departamental reiteró que mantiene su respaldo a Paipa como sede histórica del Concurso Nacional de Bandas. La administración destacó que durante los dos últimos años ha destinado más de 618 millones de pesos para apoyar este evento, considerado uno de los referentes más importantes del movimiento bandístico colombiano. Con esta decisión, la Gobernación aseguró que continuará promoviendo la circulación de la cultura y el talento artístico en las distintas provincias del departamento.