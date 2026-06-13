Diputado alerta presuntas irregularidades en millonaria venta de predio público

El diputado de Boyacá, Carlos Torres, denunció presuntas irregularidades en el proceso de venta de un predio propiedad de la Gobernación ubicado en el centro comercial Green Hills de Tunja.

Según explicó, en ejercicio de sus funciones de control político presentó observaciones formales ante la Secretaría de Contratación del departamento al considerar que el inmueble estaría siendo ofertado por debajo de su valor real de mercado. «...El predio se está vendiendo en un valor de 1.900 millones cuando a precios de hoy podría estar valiendo entre 2.700 y 4.000 millones de pesos teniendo en cuenta que está ubicado en un centro comercial...», afirmó el diputado, quien aseguró que las observaciones también fueron remitidas a los organismos de control.

Torres manifestó además que encontró posibles inconsistencias en la valoración técnica del inmueble y en las condiciones del proceso contractual. «...Observamos irregularidades en la concurrencia de oferentes y que depreciaron el valor del local comercial porque aparentemente es una construcción que tiene 70 años cuando en realidad tiene 12 años...», señaló. El asambleísta indicó que intentó radicar sus obsrvaciones a través de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), pero aseguró que no fue posible hacerlo por esa vía, razón por la cual acudió directamente a la Secretaría de Contratación del departamento el pasado 9 de junio.

El diputado cuestionó además la reactivación del cronograma contractual sin que, según él, se hubieran resuelto los cuestionamientos presentados. «...La Secretaría de Contratación sacó un auto donde suspende el proceso hasta tanto no me respondieran las observaciones, pero ayer publican el cronograma donde hoy continúan con el proceso sin haberme dado respuesta..», afirmó. Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía y a los organismos de vigilancia para que hagan seguimiento al caso. «...Denuncio esto ante el departamento para que todos los veedores de Tunja y de Boyacá estén pendientes de ese proceso que en nuestro concepto es irregular. Espero que no sea adjudicado y que se defienda el patrimonio de los boyacenses...», concluyó Torres.