Secretario de Gobierno de Armenia denunció que perrita fue herida con machete

Armenia

No hay derecho en Armenia. La alcaldía de esa ciudad instauró denuncia penal contra un hombre que agredió y lesionó gravemente con machete una perrita que se debate entre la vida y la muerte.

La denuncia fue interpuesta por el propio secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez, que sobre el caso esto le conto a Caracol Radio: “continuamos con la atención a nuestros peluditos. Es por eso que cada que recibimos una voz de auxilio por el maltrato a uno de estos animalitos se acude de inmediato.

“Así como en el sector de los puentes de la 26, recibimos el llamado porque una persona había herido con un machete a una perrita, le propinó una herida muy profunda, muy grande. Entonces, de inmediato se reaccionó llevando a ese peludito a zoonosis y colocándola en manos de nuestros veterinarios y auxiliares para que iniciaran toda la intervención que se requiere", manifestó.

Denuncia por maltrato animal

El funcionario subrayó: “De igual manera, se le solicitó el apoyo a la policía quien minutos antes había detenido, identificado al presunto agresor, le hizo un comparendo por el porte de armas blancas porque no tenía clara la información respecto de la agresión del peludito y con esta información, el día de ayer en horas de la mañana, coloqué la denuncia penal configurada en el Código Penal o tipificada en el Código Penal por maltrato animal contra esta persona".

“De igual manera, se le puede dar un parte de satisfacción a todos los armenios con la recuperación de este peludito que está en las manos de nuestros sus veterinarios", agregó.

A través de un comunicado indicaron además que “de manera formal, se presentó denuncia por el posible delito contemplado en el artículo 339ª del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1774 de 2016″, el cual tipifica el maltrato animal como conducta punible, con penas que incluyen prisión de 12 a 36 meses, multas y sanciones adicionales.

La canina herida fue trasladada de manera inmediata al Centro de Zoonosis, donde recibió atención veterinaria especializada, y el agresor fue conducido inicialmente al CAI Móvil de los puentes de la 26.

Atención de la perrita

Por el momento el informe clínico establece que se trata de una canina hembra, de aproximadamente 3 años, con una herida lacerante profunda en la región cervical, compatible con objeto cortopunzante, presenta, dolor agudo y signos de estrés, riesgo de infección y afectación sistémica. Fue sometida a procedimiento quirúrgico, estabilización, administración de medicamentos y permanece con pronóstico reservado.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de maltrato animal Recordando que la legislación colombiana ha fortalecido su marco de protección, incluyendo la reciente Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que endurece las sanciones y reconoce a los animales como seres sintientes.

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