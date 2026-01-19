¿Qué dicen los animalistas del Quindío sobre las sanciones por maltrato animal?

Condenado a más de un año de prisión a hombre que disparó y causó la muerte de un perro en el municipio de Buenavista, Quindío - Foto: Fiscalía General de la Nación

El pasado 3 de septiembre de 2025, un hombre identificado como Jarol Alberto Cuellar Arias disparó en repetidas ocasiones a un perro de raza husky siberiano llamado “Niño”, causándole la muerte en un hecho ocurrido en la zona rural del municipio de Buenavista, Quindío. Este acto de maltrato animal generó gran indignación y dio inicio a un proceso judicial que culminó con la condena del agresor, subrayando la importancia de aplicar la ley contra el maltrato animal en el país.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, incluidas pericias balísticas y testimonios, permitieron al juez establecer la responsabilidad del acusado en el ataque.

Tras evaluar los elementos de prueba, el juez penal de conocimiento determinó que Cuellar Arias era culpable del delito de muerte de animal, imponiéndole una pena de 1 año y 4 meses de prisión.

La directora de la Fundación Animal Ecohuellas, Diana Rodríguez, se pronunció sobre la reciente sanción sobre el caso del perro de raza husky y las sanciones en Colombia por casos de maltrato animal, celebrando los avances que ha traído la legislación, pero advirtiendo que aún queda camino por recorrer para garantizar su efectividad.

“Desde la Fundación Ecohuellas celebramos que se estén aplicando estas sanciones en el país, así como otras que se vienen implementando”, señaló Rodríguez. Según la activista, la ley vigente no solo refuerza las penas, sino que también busca incentivar que los ciudadanos denuncien los casos de maltrato animal.

No obstante, Rodríguez destacó que a nivel operativo todavía existen dificultades para que la ley sea plenamente eficaz. “Todavía nos falta mucho en el terreno operativo. Los ciudadanos, colectivos y organizaciones debemos estar atentos a cómo se hace la denuncia, darle seguimiento y asegurarnos de que los casos lleguen a su conclusión”, explicó.

La activista recordó que dependiendo de la gravedad del maltrato, las denuncias se presentan ante las inspecciones de policía (para casos leves o mala tenencia) o ante la Fiscalía (para casos graves que puedan causar la muerte del animal). Rodríguez enfatizó que la participación ciudadana es clave, no sólo en denunciar, sino en acompañar los casos durante todo el proceso.

“Estamos plenamente conscientes de la impunidad que existe en el país frente a todos los delitos, y mucho más si se trata de animales. Por eso es fundamental el trabajo de colectivos y redes de juristas, como Alegato, que apoyan de manera voluntaria estos casos”, añadió.

Finalmente, la fundadora de Ecohuellas subrayó que, aunque se deben celebrar los avances, el trabajo en protección animal aún continúa, “es mucho lo que nos falta por hacer para garantizar que la ley sea efectiva y que los casos de maltrato no queden impunes”.