Cuatro mil policías, a cargo de la seguridad en Cali para la segunda vuelta presidencial

El ministro de Defensa Pedro Sánchez y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, presidieron el Plan Democracia 2026, de cara a las elecciones presidenciales de este 21 de junio.

El ministro de la Defensa Pedro Sánchez lideró una reunión de seguimiento al Plan Democracia 2026 en Cali, con el objetivo de verificar la articulación institucional y revisar las capacidades dispuestas para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral.

Las Fuerzas Militares y la Policia mantienen activados todos los dispositivos operacionales, logísticos, de inteligencia, movilidad, ciberseguridad y reacción inmediata en todo el territorio nacional.

“En el Valle del Cauca y en los demás departamentos estamos listos para proteger la democracia, la vida y el derecho de los colombianos a votar con tranquilidad y garantías”, fue el mensaje de Mindefensa.

El ministro de Defensa para la segunda vuelta presidencial, anuncio que 3.200 hombres, de 109 pelotones de la Fuerza Publica harán parte de la seguridad en la Capital del Valle.

Igualmente, Pedro Sánchez, recordo recompensas de hasta $200 millones por información que permita prevenir atentados terroristas, hasta $50 millones por información relacionada con delitos electorales y $1.000 millones de recompensa para quienes entreguen información que contribuya a evitar agresiones contra los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.