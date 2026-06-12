Cancillería aclara detalles sobre nombramientos de carrera y procesos de diplomáticos en el exterior

Mucho se habla sobre la finalización de un Gobierno, y la terminación de los contratos que fueron adquiridos por la actual administración. Sin embargo, en Colombia existen los concursos y la vinculación a término indefinido para los trabajadores que participación.

La Cancillería colombiana, por ejemplo, hace parte de las entidades que tienen plaza abierta para este tipo de convocatorias.

Por lo cual, aclaró que los nombramientos en la Carrera Diplomática se realizan a través de concurso, en los tiempos de servicio establecido por la ley y de acuerdo a las necesidades del país.

A través de un comunicado, señaló que estos procesos buscan garantizar la continuidad de la política exterior y una igualdad de oportunidades, para responder a las necesidades del servicio diplomático.

Concursos en Colombia

Este año, termina el gobierno de Gustavo Petro el próximo 6 de agosto; no obstante, las Embajadas que anteriores gobiernos dejaban disponibles para nombramientos políticos, ahora serán ocupadas por diplomáticos de carrera.

Estos nombramientos, serán realizados con base al mérito para cargos que tienen abierta la plaza en el exterior.