Trump, aranceles, Irán y elecciones: El discurso del Estado de la Unión 2026 en 7 claves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó su segundo discurso del Estado de la Unión el cual no solo fue el más largo que ha entregado sino el más extenso en la historia del país alcanzando 1 hora y 47 minutos.

La primera parte del discurso de Trump se centró en política interna, presentó propuestas de normativas al Congreso, luego se refirió a algunas de sus decisiones en el extranjero y llegando al cierre ofreció distintas condecoraciones y prometió, al igual que en 2025, el inicio de una era dorada para Estados Unidos.

“Cansados de ganar”

Buena parte del centro del balance de primer año de gobierno de Trump se concentró en la economía y también en la “guerra” contra la migración ilegal.

Luego de su primer año de mandato, Trump aseguró que su administración logró un “cambio radical para la historia” porque “la economía está creciendo como nunca antes”. El mandatario agregó que el país está seguro porque “los enemigos tienen miedo, los militares y la policía están bien armados, Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes”.

El presidente Donald Trump entregó un discurso del Estado de la Unión en el que reiteró sus logros en materia internacional, aseguró que habrá más y mejores resultados durante el próximo año e insistió en culpar a los demócratas de los problemas internos.

“Luego de cuatro años en los que millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras, totalmente libres y sin control, ahora tenemos la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos”, afirmó Trump, quien agregó que “el flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56% en un año”.

“Estamos cansados de ganar, no sabemos que hacer con tanto triunfo me dicen algunas personas”, aseguró Trump.

Aranceles, la política estrella

El fallo de la Corte Suprema que anuló los extensos aranceles globales de Trump anunciados el 2 de abril de 2025 fue uno de los mayores golpes en lo que va de su segundo mandato.

Pese a este revés, Trump reconoció la decisión como un leve obstáculo en el camino, al tiempo que se compromete a encontrar otras formas de continuar con su agenda arancelaria. A pesar del fallo, los aranceles “seguirán vigentes bajo estatus legales alternativos totalmente aprobados y probados”,

Sin embargo, para lograr mantener los aranceles impuestos durante los últimos días del 15% requiere la ayuda del Congreso. Si ambas cámaras no los prorrogan, las medidas expiran en 150 días.

Propuestas y promesas

A lo largo del discurso, Trump lanzó una serie de propuestas al Congreso y, de paso, hizo nuevas promesas a la ciudadanía entre las que se destaca:

Prometió reducir los “agobiantes costos de la atención médica ”

” Pidió a los Estados prohibir que los niños tengan acceso a atención médica relacionada a su género sin el consentimiento parental.

sin el consentimiento parental. Anunció que el vicepresidente JD Vance encabezará una “guerra contra el fraude y corrupción que está saqueando a Estados Unidos”.

que está saqueando a Estados Unidos”. Ley Save America: los votantes deberán presentar una identificación y prueba de ciudadanía para poder acceder a las urnas.

Elecciones, el enfoque de la política interna en 2026

El presidente Trump pidió al Congreso que apruebe nuevas y estrictas leyes de identificación de votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, repitiendo sus infundadas acusaciones de un fraude electoral “desenfrenado”.

“El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar”, dijo Trump, en medio de los aplausos de su bancada republicana.

Irán, amenaza para Estados Unidos

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”, declaró Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.

Trump también dijo que quería resolver la confrontación con Irán “a través de la diplomacia”, pero advirtió que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares.

“Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”, dijo Trump en el discurso.

Venezuela, el “nuevo amigo y socio” de Washington

Estados Unidos recibió “más de 80 millones de barriles” de crudo “de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela”, anunció el presidente Trump en su discurso.

“La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios”, añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico.

El ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York. Después de ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.

Choques con los demócratas

A lo largo del discurso, Trump lanzó fuertes señalamientos sobre los congresistas demócratas quienes nunca se levantaron o aplaudieron las propuestas o palabras del mandatario estadounidense. En un punto central del discurso, en el que llamó a eliminar las ciudades santuario, Trump aseguró que los demócratas deberían sentir vergüenza.

El representante Al Green con un cartel que dice "las personas negras no son simios" en referencia al vídeo publicado por Donald Trump en su red social en el que mostraba a los Obama como primates.

A su vez, el legislador demócrata Al Green fue expulsado del discurso después de levantar un cartel que decía “Las personas negras no son simios”, en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

En el discurso hubo poco, o prácticamente nada, que buscase lograr cercanía, puntos de acuerdo o consenso con el partido demócrata.