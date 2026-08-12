Suiza aprobó una partida de 1,2 millones de dólares para asistir a Colombia tras terremoto de 7,4

Imagen de referencia | Edificio afectado por terremoto en Colombia - Bandera de Suiza: Getty Images.

El Gobierno de Suiza anunció este miércoles la aprobación de una partida de 1 millón de francos (unos 1,23 millones de dólares/1,07 millones de euros) para apoyar la asistencia humanitaria en Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto.

¿Cómo será entregada la donación de Suiza a Colombia tras terremoto de 7,4?

La mitad de la partida será destinada al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y a ONG locales para sufragar la ayuda de emergencia, y el resto se utilizará para “restablecer las condiciones de vida en las zonas destruidas”, indicó la Oficina de Cooperación y Desarrollo de Suiza en su cuenta de la red social X.

Presidente de Suiza expresó su solidaridad con Colombia:

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ya expresó el lunes 10 de agosto su solidaridad con Colombia tras el terremoto y ofreció asistencia si el pueblo colombiano la necesitara.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sacudido hoy el país”, señaló entonces el presidente helvético en dicha red.

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