Trump impone 25% en aranceles a países que comercien con Irán, ¿golpea a Colombia?

La decisión ocurre a pesar de que Washington asegura que las conversaciones con Irán se han desarrollado de manera positiva. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán, es según la Administración de Trump, “consecuencia” de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

¿y Colombia?

Dado que la medida del presidente Donald Trump implica que cualquier nación que comercie con Teherán recibirá aranceles adicionales del 25% en la relación comercial con Estados Unidos, Colombia tendría un total del 35% de aranceles.

La relación comercial entre Irán y Colombia es baja pero existente. De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Colombia e Irán tienen un acuerdo comercial que entró en vigor en 1989 llamado Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, en el que se acogen 42 miembros.

Así está el comercio entre ambas naciones:

Colombia envía a Irán Irán envía a Colombia Plátanos

Instrumentos médicos

Tuberías de hierro

Carne de res Vacunas

Sangre

Antisueros

Frutas

Sustancias para fármacos

Alcaloides vegetales

Aunque en el registro del gobierno colombiano se explica que el comercio con Irán no llega a ser ni el 1% del total de exportaciones e importaciones del país, sí existe una relación comercial, por lo que el arancel aplicaría sobre Colombia pero no a un amplio nivel.

Los principales afectados

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Afganistán, según la base de datos económicos Trading Economics.

China y Estados Unidos habían suspendido la guerra arancelaria, pero esta medida podría reactivarla porque ya existía un arancel del 24% que estaba en pausa y que gracias a esta nueva medida llegaría al 49%.

Turquía tenía un arancel del 15% y con esta medida sube al 40%. Emiratos Árabes Unidos y Afganistán tenían el 10% de base, así que tendrían 35% de aranceles.