Copa Mundial 2026: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la victoria de México

En el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la selección mexicana logró vencer a la selección de Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y se convierte en el primer líder del Grupo A con tres puntos y una diferencia de gol positiva de dos anotaciones.

El equipo dirigido por Javier Aguirre continúa con la buena racha en sus debuts mundialistas, pues no pierde un partido inaugural desde la Copa de Estados Unidos de 1994, y con la victoria de hoy acumula seis victorias y dos empates en los primeros partidos de los mundiales que ha disputado.

Por su parte, la selección sudafricana, que no participaba en una Copa del Mundo desde que fue anfitriona en 2010, aplazó su primera victoria para la fecha 2 cuando enfrente a la selección de República Checa, en Atlanta, Estados Unidos.

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Tabla de posiciones Grupo A

Luego de la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A, la selección anfitriona se queda con los primeros tres puntos y es líder con tres puntos, a falta de que se dispute el partido entre la seleccción de Corea y República Checa.