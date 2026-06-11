Mundial 2026: ¿Qué jugadores de origen colombiano están compitiendo con otras selecciones?

Para la historia quedará que el 11 de junio de 2026, en el minuto 9 del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Julián Andrés Quiñones se convirtió en el primer colombiano nacionalizado en anotar un gol en un mundial de fútbol.

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El nacido en Magüí Payán, Nariño, llegó a la selección mexicana tras una destacada carrera en clubes de ese país y un notable presente goleador en el Al-Qadisiya de Arabia Saudí, lo que le llevó a estar entre los 26 convocados por Javier Aguirre, tras nacionalizarse en 2023.

Sin embargo, Quiñones no es el único jugador con ascendencia o nacionalidad colombiana que ha defendido los colores de otro seleccionado en mundiales de fútbol.

Colombianos con otras selecciones en el Mundial 2026

Además de Julián Quiñones, otro jugador de ascendencia colombiana estará con una selección anfitriona y se trata de Jonathan Osorio. El volante de 33 años, nacido en Toronto, tiene padres colombianos y fue convocado por Jesse Marsch para el Mundial 2026.

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Osorio juega en el Toronto FC y es uno de los veteranos en la selección canadiense, disputando su segunda cita mundialista, luego de su participación en Qatar 2022.

Otro jugador, de quien se esperaba una posible participación en Estados Unidos, fue Jesús Ferreira, hijo del recordado exfutbolista David Ferreira y nacido en Santa Marta. Sin embargo, el delantero de los Seattle Sounders no apareció en el listado final de Mauricio Pochettino.

¿Qué otros jugadores de origen colombiano han jugado mundiales?

Han sido pocos los casos de jugadores nacidos en Colombia o con ascendencia en el país que hayan disputado mundiales de fútbol con otros seleccionados. Ya se mencionaba el caso de Jonathan Osorio en Qatar 2022, pero no es el único a enumerar.

El primer caso de un colombiano nacionalizado del que se tiene registro es el de Carlos Llamosa, de Palmira, Valle del Cauca, quien defendió la casaca de Estados Unidos durante el Mundial de Corea y Japón 2022, siendo muy recordado en varios equipos de la MLS.

También para Estados Unidos jugó Alejandro Bedoya, de padre y abuelo exjugadores del fútbol profesional colombiano, pero nacido en Englewood, Nueva Jersey. Bedoya disputó el Mundial de Brasil 2014, donde logró llegar hasta octavos con Estados Unidos.