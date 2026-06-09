Hospital La María rechaza abandono de paciente en la calle y pide disculpas

Medellín, Antioquia

Un video que circula en redes sociales ha generado fuerte indignación ciudadana al mostrar cómo dos asistentes médicos dejaron abandonado en la calle a un hombre recién intervenido quirúrgicamente, frente a las instalaciones del Hospital La María en Medellín. El hecho ocurrió en medio de las lluvias que han afectado la ciudad y su área metropolitana en los últimos días.

Ante las imágenes, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechazó de manera categórica los hechos y emitió un comunicado en el que expresó “con profunda indignación y dolor” el trato indigno hacia el paciente.

En el comunicado, el centro asistencial ofreció una disculpa pública e institucional al paciente afectado, a sus familiares y a toda la comunidad. “Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, señalaron.

Además, informaron que, desde el momento en que tuvieron conocimiento del caso, activaron las investigaciones internas correspondientes y adoptaron medidas administrativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Reingreso del paciente

Según la información del centro asistencial, minutos después del incidente, el paciente habría sido ingresado nuevamente a las instalaciones del hospital, donde permanece bajo el cuidado, protección y monitoreo del equipo médico.

El Hospital La María reiteró su rechazo a cualquier forma de maltrato o violencia y reafirmó su compromiso con la vida, la dignidad y el bienestar de los usuarios y del personal de salud.