Hospital La María rechaza abandono de paciente en la calle y pide disculpas
Tras lo sucedido, desde la gerencia del hospital informaron que se activó la investigación correspondiente.
Medellín, Antioquia
Un video que circula en redes sociales ha generado fuerte indignación ciudadana al mostrar cómo dos asistentes médicos dejaron abandonado en la calle a un hombre recién intervenido quirúrgicamente, frente a las instalaciones del Hospital La María en Medellín. El hecho ocurrió en medio de las lluvias que han afectado la ciudad y su área metropolitana en los últimos días.
Ante las imágenes, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechazó de manera categórica los hechos y emitió un comunicado en el que expresó “con profunda indignación y dolor” el trato indigno hacia el paciente.
En el comunicado, el centro asistencial ofreció una disculpa pública e institucional al paciente afectado, a sus familiares y a toda la comunidad. “Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, señalaron.
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Además, informaron que, desde el momento en que tuvieron conocimiento del caso, activaron las investigaciones internas correspondientes y adoptaron medidas administrativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Reingreso del paciente
Según la información del centro asistencial, minutos después del incidente, el paciente habría sido ingresado nuevamente a las instalaciones del hospital, donde permanece bajo el cuidado, protección y monitoreo del equipo médico.
El Hospital La María reiteró su rechazo a cualquier forma de maltrato o violencia y reafirmó su compromiso con la vida, la dignidad y el bienestar de los usuarios y del personal de salud.