Registraduría suspenderá trámites de identificación y registro civil en Boyacá

La delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá, Diana Carolina Sanabria Rondón, informó que la entidad suspenderá los servicios de registro civil e identificación entre el 17 y el 23 de junio debido a las actividades relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La funcionaria explicó que durante ese periodo únicamente se prestará el servicio de entrega de documentos hasta el 19 de junio al mediodía, por lo que invitó a los ciudadanos a programar con anticipación los trámites que requieran.

Por su parte, el delegado departamental Samir Hernán Silva Zabala señaló que la atención al público en materia de registro civil e identificación se restablecerá el 24 de junio en el horario habitual. Los funcionarios indicaron que la medida hace parte de las acciones adoptadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y contribuir a la transparencia de la jornada democrática.