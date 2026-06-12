Once candidatos y un comité por el voto en blanco entran en la carrera por la Alcaldía de Tunja

Tunja

Con el cierre del período de inscripciones para las elecciones atípicas de la Alcaldía de Tunja, quedó definido el grupo de aspirantes que buscará alcanzar el primer cargo del municipio. En total, serán 11 candidatos los que participarán en la contienda electoral programada para el próximo 26 de julio.

Los candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil son Diego Hernán Neira, por el partido Oxígeno; Pedro Pablo Siauchó, por ADA; Nicolás Cortés, por el Pacto Histórico; Jonathan Bosigas, por el Partido Ecologista Colombiano; Sandra Milena Estupiñán, por Cambio Radical; José Ricardo López, por Esperanza Democrática; Yamir Oswaldo López, avalado por En Marcha y Alianza Verde; Rafael Acevedo Pedroza, por la ASI; Nora Milena Cano, por el partido MIRA; Luis Eduardo Vargas Espinoza, por Colombia Justa Libres; y Edwar Javier Parra, por Dignidad y Compromiso.

Además de las candidaturas inscritas, también fue registrado un comité promotor del voto en blanco, liderado por el ciudadano Ulises Hernández, que buscará representar esta opción durante la jornada electoral.

Tras la oficialización de las inscripciones, comienza ahora la etapa de revisión y modificación de candidaturas, proceso que permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos legales y realizar eventuales ajustes. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el listado definitivo de candidatos será publicado el próximo domingo 21 de junio.

De esta manera, la capital boyacense entra oficialmente en la recta previa a las elecciones atípicas, en las que los ciudadanos acudirán a las urnas el 26 de julio para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Tunja.