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11 jun 2026 Actualizado 23:01

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Más de un año sin recibir denuncias en fiscalía de Ventaquemada

La Personería alertó que la falta de un asistente fiscal estaría afectando el acceso a la justicia de cientos de ciudadanos.

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La Personería Municipal de Ventaquemada, alertó sobre una situación que estaría afectando el acceso a la justicia de cientos de ciudadanos debido a la falta de un asistente fiscal en la Fiscalía Novena Local. Según la denuncia, desde hace más de un año no se ha designado un reemplazo para el funcionario encargado de recibir denuncias penales.

El personero municipal, Edilson Romero, explicó que la problemática se originó tras la jubilación del asistente fiscal que desempeñaba esta labor. «...Desde esa fecha no se ha nombrado un nuevo funcionario y las personas que llegan a denunciar son remitidas a otras entidades o incluso a otras ciudades...», señaló el funcionario.

Romero advirtió que las víctimas de delitos provenientes de Ventaquemada, Turmequé y el centro poblado de Puente Boyacá se enfrentan a múltiples obstáculos para presentar denuncias. «...Lo preocupante es que muchas personas son campesinos o ciudadanos de escasos recursos que no tienen cómo desplazarse hasta Tunja para acudir a la URI...», afirmó.

El personero aseguró que la entidad ha realizado acciones preventivas, comunicaciones ante organismos de control e incluso acciones judiciales para buscar una solución. Sin embargo, sostuvo que la situación persiste y que actualmente «...cientos de personas que a diario necesitan acudir a esta fiscalía no tienen dónde presentar una denuncia...».

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