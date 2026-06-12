Precio del dólar en Colombia HOY 12 de junio de 2026: Cotizaciones bajan a niveles históricos

De fondo: Varios billetes de pesos colombianos y dólares estadounidenses apilados. A la derecha hay un fondo translúcido de la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se cerrará el dólar en el país durante este 12 de junio de 2026. La gran novedad de este día es el reporte de la cifra más baja desde enero de 2021.

Este valor se comparte calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano.

En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 12 de junio de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia cerrará la semana en $3.513,54 pesos (COP) según los cálculos de este 12 de junio 2026. Esto representa un cierre a la baja, continuando la tendencia de estos últimos días ($3.567,11 pesos ayer).

Gráfica del precio histórico del Dólar en Colombia. La última vez que hubo una cifra debajo de los 3.500 pesos fue a inicios de 2021 (Crédito: Banrep) Ampliar Gráfica del precio histórico del Dólar en Colombia. La última vez que hubo una cifra debajo de los 3.500 pesos fue a inicios de 2021 (Crédito: Banrep) Cerrar

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,630 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Cali: 3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,580 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según el informe de política monetaria del Banrep, en mayo la inflación total anual se ubicó en 5,84 %, marcando el nivel más alto registrado desde agosto de 2024, cuando la variación fue del 6,12%.

Téngase en cuenta que, aún a la fecha, las tasas de interés se mantienen en el 11.25%, lo cual genera debate entre analistas económicos para decidir cuál será la política monetaria en los próximos meses.

Aunque la pausa del aumento a esta tasa durante mayo, todo apunta a que la decisión será transitoria y que habrá un nuevo aumento durante junio y julio.

Con todo esto en cuenta, la inflación continuaría aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaría el 6,4 % en diciembre de 2026. Para 2027 y 2028 se espera que la inflación se reduzca y se acerque gradualmente a la meta del 3 %, a menos de que el Banco de la República tome decisiones drásticas.

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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