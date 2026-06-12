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12 jun 2026 Actualizado 16:30

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Política

Petro responde a polémica por su nacionalidad italiana: “nunca he jurado subordinar a Colombia”

El presidente respondió a los cuestionamientos que ha recibido por su nacionalidad italiana.

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No para la polémica por la nacionalidad estadounidense del candidato Abelardo de la Espriella y las inquietudes sobre su compatibilidad con el ejercicio de la Presidencia de Colombia, ante esto el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos también que está recibiendo por su nacionalidad italiana.

Aclaró que nunca ha jurado obedecer prioritariamente la bandera de los Estados Unidos y subordinar la de Colombia ante el país norteamericano: “Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier pais del mundo, la rechazo de inmediato”.

Dijo que si eso se le sugiere por tener la nacionalidad de otro país, está dispuesto a rechazarla de inmediato.

“Yo soy de mi Patria y mi Patria es Colombia, y está llena de Vida y Belleza, y he estado a punto de morir por ella”, dijo.

Todo esto respondiendo a la polémica detrás de la candidatura de Abelardo de la Espriella, después de que varios exmagistrados de altas cortes y reconocidos constitucionalistas sostuvieran que la nacionalidad estadounidense de Abelardo sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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