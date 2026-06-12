Iván Cepeda oficializa adhesión del MAIS a la Alianza por la Vida: “No es momento de vacilaciones”

El candidato presidencial oficializó la adhesión del MAIS a su campaña. / Foto: Suministrada

El aspirante a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, confirmó la incorporación del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) a la Alianza por la Vida, la coalición en la que convergen varias fuerzas progresistas.

En un comunicado, el candidato aseguró que la llegada del MAIS fortalece la unión de distintos sectores políticos y sociales alrededor de objetivos comunes como la justicia social, la protección de la naturaleza y la defensa de los pueblos indígenas.

“Hoy se enfrentan las fuerzas de la vida, las fuerzas que queremos la paz, la equidad social, la protección de la naturaleza, la dignidad del ser humano, la preservación de las culturas y de los pueblos originarios, con las fuerzas de la extrema derecha fascista”, dijo.

“No es momento de vacilaciones”

Además, Cepeda aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y llamó a los sectores alternativos y progresistas a unirse alrededor de su propuesta política.

“Hoy no es un momento de vacilaciones, hoy no es un momento de indiferencia”, mencionó.

El candidato del Pacto Histórico sostuvo que la adhesión del MAIS representa un paso más en la construcción de una mayoría política comprometida con transformaciones sociales y la defensa del Estado social de derecho.

Reiteró denuncias contra Abelardo de la Espriella

De igual manera, el candidato se refirió a la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella.

Cepeda aseguró que la acción judicial está relacionada con presuntos vínculos, la pertenencia y la financiación de organizaciones paramilitares, señalamiento que, según indicó, está sustentado en nuevas pruebas.

“De la Espriella representa hoy esas tendencias peligrosas para la vida, la protección del medio ambiente y el Estado social de derecho”, afirmó.

Construcción de consensos

El candidato también señaló que la adhesión del movimiento indígena pudo concretarse tiempo atrás, pero valoró la disposición de sus dirigentes para mantener abiertos los canales de diálogo y construir acuerdos políticos.

“Creo que las cosas se van alineando en función de que la propuesta de defensa de la vida nos conlleva a tener puntos de identidad y de compromiso comunes”, concluyó.