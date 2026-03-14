Petro propone una “doble nacionalidad” entre colombianos y venezolanos

Luego una reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela, que se realizó tras la cancelación del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, el presidente colombiano dio detalles de lo que será esta nueva etapa de relaciones entre los países vecinos.

Según dijo el mandatario, habrá una “actividad coordinada íntegramente” para expulsar a los grupos armados y narcotraficantes de la frontera entre ambos países.

Petro aseguró que la zona binacional “le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolivar”.

Además, propuso que se haga realidad la doble nacionalidad, para que los ciudadanos venezolanos tengan plenos derechos en territorio colombiano, y de la misma manera los ciudadanos colombianos en Venezuela.

También puso sobre la mesa establecer cero aranceles en toda la comercialización binacional, y una integración energética plena “priorizando energías limpias”.

¿Qué pasó con el encuentro entre Petro y Delcy?

Estaba programado que los mandatarios se reunieran este viernes en Cúcuta, pero el evento se canceló abruptamente el jueves por “motivos de fuerza mayor”, en la que iba a ser la primera salida internacional de Rodríguez como presidenta.

Según un comunicado de los dos gobiernos, la decisión se tomó de manera conjunta, aunque no explicaron en detalle los motivos.