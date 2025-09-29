Piden a Italia quitarle la nacionalidad a Petro por “comportamientos recientes en Estados Unidos”

Luego de que Estados Unidos le revocara la visa al presidente Gustavo Petro por haber hecho un llamado a los soldados norteamericanos para desobedecer órdenes del presidente Donald Trump, el precandidato Daniel Palacios envió una carta a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, solicitando que se realice una “investigación exhaustiva” para determinar si se le debe quitar al presidente Gustavo Petro su nacionalidad italiana.

“La ciudadanía italiana del señor Petro se obtuvo en un contexto histórico donde, como ex miembro del grupo guerrillero M-19, buscaba protección y refugio ante amenazas en Colombia. No obstante, en la actualidad, como presidente de la República es el hombre más protegido del país, con recursos a recursos estatales de seguridad ilimitados. Esta transformación elimina la premisas humanitarias, convirtiéndola en un privilegio que ya no se justifica”, señaló.

#POLÍTICA. El exministro y precandidato Daniel Palacios (@DanielPalaM) le envió una carta a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, pidiendo “una revisión exhaustiva y, en su caso, la revocación de la ciudadanía italiana” al presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo), debido… pic.twitter.com/ZIzvm6KQDt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2025

El exministro del Gobierno Duque aseguró también que la participación del presidente Petro en una protesta ‘Pro Palestina’ en Nueva York, en donde hizo estos “llamados a acciones que han motivado la revocación de su visa estadounidense”, constituyen conductas que “podrían interpretarse como contrarias a los valores democráticos y de estabilidad que Italia promueve en el ámbito global”.

En esta misiva, Palacios considera también que un motivo para quitarle la nacionalidad sería su “apoyo explícito a regímenes y causas controvertidas”, dado que “ha manifestado públicamente su respaldo al gobierno de Venezuela bajo Nicolás Maduro, así como a la causa palestina”. Concluyó que “estas posiciones podrían colisionar con los principios de la Unión Europea y de Italia”.