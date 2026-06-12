Sin fecha para la reapertura de la Transversal del Sisga: comunidad denuncia afectaciones económicas

La emergencia en la Transversal del Sisga continúa generando graves afectaciones para los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno

Santa María

La veeduría de la vía asegura que ya son casi dos semanas de incomunicación y cuestiona la falta de un plan de contingencia por parte de la concesión.

La emergencia en la Transversal del Sisga continúa generando graves afectaciones para los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá, así como para varias poblaciones de Casanare, debido al cierre ocasionado por un deslizamiento de tierra que mantiene interrumpido el paso vehicular.

En diálogo con Caracol Radio, la veedora de la Transversal del Sisga, Milena Porras, manifestó su preocupación por que, pese a que avanzan algunas labores de remoción del material del derrumbe, aún no existe una fecha clara para la habilitación de un paso provisional.

“Completamos prácticamente dos semanas de incomunicación y no hay una fecha prevista que nos dé certeza de cuándo tendremos nuevamente vía”, señaló.

Porras indicó que los trabajos de remoción de escombros han contado principalmente con el apoyo de una empresa del sector energético afectada por la emergencia, que dispuso maquinaria como retroexcavadoras y volquetas. Sin embargo, cuestionó la respuesta de la concesión encargada de la vía.

“Vemos inoperancia y la incapacidad de tener maquinaria disponible. No hay un plan de contingencia establecido ni un plan de trabajo y obra realmente claro”, afirmó.

La líder comunitaria también advirtió que la crisis ya golpea fuertemente la economía de la región, especialmente a comerciantes, transportadores y ganaderos que dependen de esta carretera para movilizar sus productos.

Según explicó, ante la falta de paso, algunos productores se han visto obligados a evaluar el traslado de ganado a pie entre ambos lados del derrumbe, mientras que el transporte de carga ha aumentado considerablemente sus costos al tener que utilizar rutas alternas por Pajarito o Villavicencio.

Además, señaló que la emergencia ha generado dificultades en la atención de pacientes, en una zona que actualmente enfrenta una alerta roja por dengue. Algunos habitantes han tenido que realizar largos transbordos e incluso trasladar enfermos a pie para poder acceder a servicios médicos.

La veedora también expresó preocupación por la disposición del material retirado del derrumbe a los costados de la carretera, ya que, según indicó, nuevas lluvias podrían ocasionar más afectaciones al taponar alcantarillas y obras de drenaje.

Finalmente, Milena Porras hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Ministerio de Transporte y a las entidades del orden nacional para que intervengan y acompañen la emergencia.

“No hemos sentido presencia del orden nacional. Necesitamos que se permita un paso controlado mientras continúan los trabajos, porque toda una región está siendo afectada”, concluyó.