Intensa búsqueda de estudiante de la UdeA desaparecido en el Alto del Romeral, en La Estrella

La Estrella, Antioquia

Autoridades y organismos de socorro continúan desde las primeras horas de este viernes una intensa búsqueda para ubicar a Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, quien se encuentra desaparecido en el sector montañoso de Alto del Romeral, en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.

Las operaciones de rastreo, lideradas principalmente por el Equipo de Rescate de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, fueron suspendidas temporalmente durante la noche del jueves debido a las difíciles condiciones topográficas del terreno y la falta de visibilidad, que aumentaban el riesgo para el personal.

Esto fue lo que indicó el capitán Martínez, el comandante de Bomberos de la Estrella: “Reanudamos operaciones con nuestro equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella en el Alto del Romeral, en conjunto con la Defensa Civil y coordinación con la gestión del riesgo del municipio de La Estrella. Al igual, tenemos la información donde se va a sumar la ciudadanía del sector de la vereda El Guayabo, que nos va a acompañar en estos operativos de búsqueda del joven Santiago que se encuentra desaparecido desde el día de ayer. Nuestro Cuerpo de Bomberos, aúna esfuerzo y con la ayuda de Dios, esperamos encontrarlo el día de hoy”.

Según el cartel de búsqueda difundido por los bomberos, Santiago Giraldo Cárdenas fue visto por última vez en la zona montañosa del Alto del Romeral. El joven es descrito como de complexión delgada, cabello oscuro y aproximadamente 1,70 metros de estatura.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a caminantes, deportistas, habitantes y personas que frecuenten el sector Alto del Romeral para que revisen sus alrededores y reporten de inmediato cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Las labores continúan de manera “incansable”, según indicaron los rescatistas, con el objetivo de localizar al estudiante lo antes posible.