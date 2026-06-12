Medellín refuerza sus estrategias contra el trabajo infantil

Medellín

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Alcaldía de Medellín reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia. A través de la estrategia integral Medellín Entorno Protector de la Infancia y la Adolescencia, la Administración Distrital implementa acciones permanentes enfocadas en prevenir la vulneración de derechos, combatir la mendicidad y evitar la permanencia de menores en las calles de la ciudad.

El impacto de estos programas muestra una gestión continua en el territorio. Durante el año 2025, un total de 308 niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil recibieron acompañamiento institucional. En lo corrido de 2026, la cifra ya asciende a 145 menores atendidos mediante procesos de prevención, restitución de derechos y activación de rutas de protección inmediata. Adicionalmente, desde 2024, las actividades de promoción y fortalecimiento de habilidades para la vida han beneficiado a 21.801 menores de edad.

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Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia, enfatizó la importancia de corresponsabilidad ciudadana en esta problemática, recordando que los menores no están obligados a trabajar. La funcionaria explicó que el propósito de la administración es consolidar espacios seguros que propicien el juego, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo libre de proyectos de vida, alejando a la niñez de los factores de riesgo asociados a la explotación laboral.

Para lograrlo, equipos interdisciplinarios recorren constantemente diversos sectores de la capital antioqueña, ofreciendo alternativas reales a las familias vulnerables. Programas como Poder Joven brindan a los hijos de trabajadores informales un espacio seguro donde reciben alimentación, apoyo escolar y actividades recreativas, evitando que permanezcan expuestos a los peligros de la calle o los semáforos, tal como lo relatan las madres beneficiarias que han logrado transformar su realidad gracias a estas iniciativas.

La Alcaldía de Medellín recordó que la protección de la infancia es una tarea que involucra a toda la sociedad. Por ello, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que utilicen la Línea 123 y reporten de manera oportuna cualquier situación o sospecha de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el distrito.