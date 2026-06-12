Refugio Rancho Tota: una experiencia de descanso en el corazón de Boyacá

Colombia

Mientras muchos viajeros continúan prefiriendo los destinos de sol y playa, una tendencia creciente apunta hacia lugares de montaña y naturaleza donde es posible desconectarse de la rutina y disfrutar de entornos más tranquilos.

Uno de esos escenarios es el Lago de Tota, ubicado en Boyacá y considerado el lago más grande de Colombia. Una de las apuestas de este sector es el Refugio Rancho Tota, alojamiento de Decameron enfocado en quienes buscan descanso y contacto con los paisajes andinos.

La región ofrece actividades relacionadas con el turismo ecológico y de naturaleza, entre ellas caminatas por senderos naturales, recorridos en lancha y experiencias gastronómicas asociadas a la tradición boyacense. Estas opciones han contribuido a posicionar al lago como un atractivo cada vez más relevante dentro del turismo nacional.

Desde el sector turístico señalan que muchos viajeros buscan actualmente espacios donde puedan reducir el ritmo de las actividades cotidianas y dedicar tiempo al descanso. En ese contexto, el Lago de Tota aparece como una opción ideal para quienes desean disfrutar de paisajes abiertos, aire puro y experiencias familiares.

De acuerdo con la compañía, el lugar ofrece “un concepto de descanso diferente, rodeado de naturaleza, cielos limpios y paz absoluta”, una propuesta alineada con las tendencias de turismo de bienestar y desconexión que han ganado relevancia en los últimos años.

Además del atractivo natural del lago, los municipios cercanos han fortalecido su oferta turística en los últimos años, impulsando actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza que buscan dinamizar la economía local y atraer visitantes durante todo el año.

La combinación de paisaje, tranquilidad y actividades al aire libre ha convertido al Lago de Tota en uno de los destinos emergentes más importantes del centro del país para quienes buscan experiencias diferentes a las tradicionales vacaciones de playa.

Reserve su descanso con hasta 45% OFF y 0% de interés a 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas de crédito Davivienda. A través de www.decameron.com o al Call Center 320 889 9822 podrá conocer los términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.