Fenómeno del niño: Minminas anuncia incentivos para quienes ahorren energía

Con la llegada anticipada del fenómeno del niño, tres meses antes de lo previsto, el Gobierno Nacional anuncia medidas encaminadas a reducir el gasto de energía en los hogares y en las industrias para que ahorren agua, energía y gas.

Hay alerta porque en mayo, según el último informe de XM, el consumo de energía alcanzó su máximo histórico. En marzo de 2026, el consumo creció 5,67%; en abril, 6,7%; y en mayo, frente al mismo mes de 2025, la demanda aumentó 8,76%.

“Vamos a expedir regulaciones que promuevan el ahorro, que den incentivos en el consumo residencial, pero que también castiguen a los derrochadores de energía. También daremos incentivos para reducir la demanda de gas y energía”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma, en su cuenta de X.

El ministro advirtió que los “usuarios que ahorren deberán pagar menos, y los usuarios que derrochen deben pagar más”, además anunció que las empresas e industrias que se desconecten de la demanda, deberán recibir incentivos.

Asimismo, el funcionario señaló que se está trabajando en un paquete regulatorio con la Creg y en un comité desde el Ministerio para enfrentar los efectos del fenómeno del niño.

“Hoy espero dejar en firme un comité sectorial para enfrentar el fenómeno del niño y la resolución que nos permitirá superar la reparación de la regasificadora prevista para final del mes de julio. Ayer me reuní con todos los gremios y agradezco a ellos su cooperación”, dijo.

Finalmente, Palma señaló que en paralelo se avanza en la instalación de paneles solares en hogares y que pide a los operadores de red toda la colaboración en esta tarea, así como en la de conexión de granjas “que surten trámites y que en ocasiones padecen interminables demoras”.