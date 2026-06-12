Fenómeno del niño: Minminas anuncia incentivos para quienes ahorren energía
Hay alerta porque en mayo, según XM, el consumo de energía alcanzó su máximo histórico
Con la llegada anticipada del fenómeno del niño, tres meses antes de lo previsto, el Gobierno Nacional anuncia medidas encaminadas a reducir el gasto de energía en los hogares y en las industrias para que ahorren agua, energía y gas.
Hay alerta porque en mayo, según el último informe de XM, el consumo de energía alcanzó su máximo histórico. En marzo de 2026, el consumo creció 5,67%; en abril, 6,7%; y en mayo, frente al mismo mes de 2025, la demanda aumentó 8,76%.
“Vamos a expedir regulaciones que promuevan el ahorro, que den incentivos en el consumo residencial, pero que también castiguen a los derrochadores de energía. También daremos incentivos para reducir la demanda de gas y energía”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma, en su cuenta de X.
El ministro advirtió que los “usuarios que ahorren deberán pagar menos, y los usuarios que derrochen deben pagar más”, además anunció que las empresas e industrias que se desconecten de la demanda, deberán recibir incentivos.
Asimismo, el funcionario señaló que se está trabajando en un paquete regulatorio con la Creg y en un comité desde el Ministerio para enfrentar los efectos del fenómeno del niño.
“Hoy espero dejar en firme un comité sectorial para enfrentar el fenómeno del niño y la resolución que nos permitirá superar la reparación de la regasificadora prevista para final del mes de julio. Ayer me reuní con todos los gremios y agradezco a ellos su cooperación”, dijo.
Finalmente, Palma señaló que en paralelo se avanza en la instalación de paneles solares en hogares y que pide a los operadores de red toda la colaboración en esta tarea, así como en la de conexión de granjas “que surten trámites y que en ocasiones padecen interminables demoras”.