Periodista Yohir Akerman es mencionado en escándalo político-judicial en España

El expediente que en España se ha bautizado como “La Fontanera” terminó involucrando al reconocido periodista y experto en inteligencia empresarial Yohir Akerman, luego de que su nombre fuera mencionado en uno de los casos que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un entramado corrupto que estaba estableciendo Leire Díez (apodada La Fontanera) para enlodar a jueces, fiscales e investigadores que estuvieran desarrollando indagaciones o llevando expedientes en contra de Pedro Sánchez o de su partido, el PSOE.

Akerman aparece como uno de los dos abogados que facilitaron el contacto de Leire con Miriam Serrano, una joven que en 2009 denunció por acoso sexual al hoy fiscal anticorrupción José Grinda, cuando ella tenía 15 años.

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La denuncia contra Grinda fue archivada en 2017, pues se probó que el contacto entre el fiscal y la joven se dio sin que Grinda conociera la verdadera edad de Miriam, pues ella afirmaba tener 22 años.

En 2024, cuando Leire Díez empezó a establecer contactos para enlodar a los investigadores de Sánchez y el PSOE, el caso de Miriam llegó a sus manos por recomendación de un ex viceministro venezolano, quien en una conversación le dijo “ya te tengo a la chica de Jaén”.

En su relato a la UCO, Miriam explica que fue por intermedio de Akerman que llegó a La Fontanera, ya que en 2021 Yohir Akerman le contactó para ofrecerse a reabrir el caso contra Grinda de manera desinteresada y desde ese año él junto a otro abogado le estaban acompañando en una nueva demanda contra el fiscal anticorrupción.

Miriam también dijo que nunca supo quién encargó a Akerman acudir a su domicilio o contactarla para hacerle esa propuesta.