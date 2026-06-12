Inspección por presunta participación política se frenó por acceso negado a la prensa

Santa Marta

Una diligencia de inspección que adelantaba el Ministerio del Trabajo en dependencias de la Secretaría de la Mujer en Santa Marta terminó suspendida en medio de una controversia que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en las actuaciones administrativas y el acceso de la prensa a procedimientos de interés público.

La visita de verificación había sido programada en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer y contó con la presencia de representantes sindicales, funcionarios del Ministerio del Trabajo, delegados del Ministerio Público y voceros de organizaciones de trabajadores. El objetivo era recopilar información relacionada con denuncias que advierten sobre una presunta participación en política de contratistas y servidores públicos del Distrito.

Le puede interesar:

En Fundación, Magdalena, se realizó Consejo Extraordinario de Seguridad ante presunto paro armado

Las alertas surgieron luego de que organizaciones sindicales y sectores de la oposición denunciaran supuestas presiones para que funcionarios y contratistas asistieran a actividades de carácter político y apoyaran a un candidato. Las acusaciones también señalan la posible utilización de estructuras institucionales para promover iniciativas proselitistas, hechos que actualmente son objeto de revisión por distintas autoridades.

Frente al episodio, desde la administración distrital se reiteró el respaldo al ejercicio periodístico y a las garantías para que los comunicadores puedan desarrollar su labor informativa en espacios públicos y de interés ciudadano, especialmente en actuaciones relacionadas con la gestión administrativa y el control institucional.