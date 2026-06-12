“La justicia está operando”: Restrepo celebró freno a orden que les prohibía usar símbolos patrios

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la medida de un juez que les impedía usar símbolos patrios en su lema y propaganda de campaña

“La justicia está operando para frenar esos abusos contra las libertades”, dijo Restrepo, quien reaccionó a la decisión a través de sus redes sociales.

Recordemos que la Corte aseguró que el Tribunal de Bogotá, que les impidió usar la bandera de Colombia y otros símbolos, se habría equivocado, ya que no explicaron por qué todos ellos, por ejemplo, los colores amarillo, azul y rojo, podían considerarse prohibidos en propaganda electoral.

En el auto, la Corte aclara que el juez de tutela sí tenía competencia para decretar medidas provisionales, pero advirtió que una facultad de esa naturaleza exige una motivación reforzada. Según la providencia, la decisión cuestionada se limitó a enunciar los requisitos legales sin desarrollar un análisis concreto que justificara la orden.

Al respecto, Restrepo agregó: “Este es el momento en donde tenemos que reivindicar la libertad; ese oscurantismo de formas dictatoriales, en donde quieren controlarnos nuestras expresiones públicas, no lo podemos permitir en Colombia”.

Adicionalmente, para la Corte, ejecutar esa medida a pocos días de la segunda vuelta podía producir un daño irreversible. “No es posible restituir ante el electorado, en la antesala de una votación, una identidad de campaña que ya fue retirada”, señaló la providencia.