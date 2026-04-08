El Metro de Medellín abre convocatoria estudiantil para acceder a tarifas diferenciales: conozca más

Medellín, antioquia

Hasta el 13 de abril estarán abiertas las postulaciones para la segunda convocatoria de la modalidad de perfil estudiantil del Metro de Medellín, dirigida a beneficiarios de los Fondos Sapiencia, Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior de la ciudad.

El proceso, que contempla cuatro convocatorias y un total de 50.000 cupos, ofrecerá en este segundo ciclo una tarifa diferencial de $1.600 por viaje, con hasta 60 trayectos mensuales y sin restricciones de horario.

El director de Sapiencia, Salomón Cruz, señaló que esta iniciativa permite que los estudiantes de Medellín puedan continuar con su formación sin ningún impedimento.

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Quienes deseen aplicar a este incentivo de transporte podrán realizar su postulación hasta el próximo lunes 13 de abril a las 4:00 p. m.

Requisitos obligatorios

Entre los requisitos para acceder a la convocatoria se encuentran:

Residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3.

Vivir a más de un kilómetro de la institución educativa.

Tener entre 10 y 28 años (excepto en casos de personas con discapacidad certificada).

En caso de haber obtenido el tiquete Metro durante la primera convocatoria, los beneficiarios deberán volver a postularse para renovar su cupo.

¿Cómo aplicar?

La inscripción para los beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín se realiza a través del portal oficial sapiencia.gov.co. Para las demás personas, el proceso se lleva a cabo mediante las instituciones de educación superior.

Cabe destacar que este beneficio es personal e intransferible, y su uso indebido puede conllevar sanciones y la anulación del mismo.