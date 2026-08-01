Feria de vivienda 2026: Conozca los precios, beneficios, fechas, convenios y más para comprar casa

Imagen de referencia | Proceso de venta de casa: Getty Images / Logo de Constructora Colpatria: Pagina Web.

De acuerdo con cifras de Camacol, las ventas de vivienda cayeron 9,9% durante el primer semestre de 2026; respecto a 2025, mientras que los lanzamientos y las iniciaciones de obra descendieron 15,8% y 19,6%, respectivamente.

En este contexto, la Constructora Colpatria anunció su octava edición, un espacio en el que reúne parte de su portafolio de proyectos en medio de un mercado inmobiliario que atraviesa un momento de desafíos.

Características Feria de vivienda Colpatria 2026:

Según informó la constructora, desde el 1 al 31 de agosto, la feria reunirá 44 proyectos distribuidos en 7 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Montería e Ibagué.

Los precios de las viviendas ofertadas van desde los $160 millones hasta los $2.000 millones. El portafolio está dirigido a los estratos 3 al 6, con una composición de 60% vivienda VIS y 40% no VIS.

De acuerdo con la compañía, los proyectos cuentan con estructuras reforzadas frente a eventos sísmicos y con certificación EDGE, un sello internacional de construcción sostenible que, según la constructora, fue obtenido por primera vez en el país para vivienda VIS.

Entre las condiciones que ofrece la feria, la constructora menciona:

Bonos de hasta $100 millones.

Valorización estimada de 20% a 30% en sus viviendas.

en sus viviendas. Descuentos durante el mes de agosto.

durante el mes de agosto. Convenios con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) , con alternativas de crédito para jóvenes.

¿Para qué personas va dirigida la feria de vivienda de Colpatria 2026?

De acuerdo con la desarrolladora de vivienda, el comportamiento de los compradores ha cambiado: hoy dedican más tiempo a comparar proyectos, revisar alternativas de financiación y analizar su capacidad de pago antes de tomar una decisión.

Claudia Liliana Rendón Martínez, gerente comercial y de mercadeo de Constructora Colpatria para Colombia y México, explicó que “la vivienda sigue siendo una de las principales alternativas de inversión y construcción de patrimonio para los colombianos” y que, por eso, hoy se ven compradores que toman decisiones con mayor información y planeación.

Ante esta información, la empresa constructora dio a conocer que la Feria Colpatria está dirigida a quienes buscan adquirir su primera vivienda, cambiar de hogar o invertir en finca raíz. Así mismo, no se tendrá ningún limitante relacionado con la edad para los compradores, dado que las personas jóvenes tendrán acceso a convenios con la FNA y los adultos mayores contarán con asesoramiento completo en todo el proceso.

¿Dónde se pueden consultar los proyectos?

La información sobre los proyectos que hacen parte de la Feria Colpatria puede consultarse en las salas de venta ubicadas en las siete ciudades donde la constructora tiene presencia: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Montería e Ibagué.

Adicionalmente, la compañía dispone de su portafolio completo, con las condiciones de cada proyecto, a través de su página web oficial, www.constructoracolpatria.com.

Según indicó la constructora, durante el mes de agosto los interesados podrán conocer las alternativas de financiación disponibles, entre ellas los convenios con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y recibir acompañamiento por parte de asesores en cada punto físico.

Al respecto, Rendón Martínez, señaló que la feria busca ofrecer “acompañamiento especializado” a quienes buscan comprar vivienda.

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