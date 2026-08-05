Plazos para la declaración de renta y el pago de impuestos en agosto: Estas son las fechas clave

A la izquierda: Imagen ilustrativa de billetes colombianos, en donde aparece el billete de 50 mil pesos / A la derecha: Dos personas revisando sus cuentas (Crédito: Getty Images)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a los contribuyentes por los plazos de las principales obligaciones por las que deben responder en agosto del año en curso.

De este modo, recordaron y sugirieron verificar con antelación las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones para evitar sanciones e intereses por incumplimiento.

Declaración de renta

Es de destacar que desde el miércoles 12 de agosto las personas naturales y demás contribuyentes deberán declarar renta del año gravable 2025.

Siendo así, estos son los NIT que vencen en el mes de agosto. Es de destacar que las fechas se establecieron de acuerdo a los últimos 2 dígitos del NIT.

Declaración de renta agosto

01 y 02: Miércoles 12

03 y 04: Jueves 13

05 y 06: Viernes 14

07 y 08: Martes 18

09 y 10: Miércoles 19

11 y 12: Jueves 20

13 y 14: Viernes 21

15 y 16: Lunes 24

17 y 18: Martes 25

19 y 20: Miércoles 26

21 y 22: Jueves 27

23 y 24: Viernes 28

25 y 26: Lunes 31

Declaración y pago de la retención de fuente

Todos los agentes de retención deberán pagar la declaración correspondiente al mes de julio de 2026 a más tardar el 26 de agosto, según el último digito del NIT.

Impuesto nacional a la gasolina

Los contribuyentes de este impuesto correspondiente al mes de julio solo tendrán hasta el próximo 18 de agosto de 2026.

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Impuesto predial

Quienes optaron por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntarias (SPAC) tienen plazo para pagar la segunda cuota hasta el próximo 14 de agosto.

Impuesto de Industria y Comercio

Para el pago y la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de Bogotá del tercer bimestre habrá plazo hasta el próximo 21 de agosto de 2026.