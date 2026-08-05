Plazos para la declaración de renta y el pago de impuestos en agosto: Estas son las fechas clave
Conozca las fechas límite para el pago del impuesto de gasolina, predial, de industria y comercio y la declaración de renta.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a los contribuyentes por los plazos de las principales obligaciones por las que deben responder en agosto del año en curso.
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De este modo, recordaron y sugirieron verificar con antelación las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones para evitar sanciones e intereses por incumplimiento.
Declaración de renta
Es de destacar que desde el miércoles 12 de agosto las personas naturales y demás contribuyentes deberán declarar renta del año gravable 2025.
Siendo así, estos son los NIT que vencen en el mes de agosto. Es de destacar que las fechas se establecieron de acuerdo a los últimos 2 dígitos del NIT.
Declaración de renta agosto
- 01 y 02: Miércoles 12
- 03 y 04: Jueves 13
- 05 y 06: Viernes 14
- 07 y 08: Martes 18
- 09 y 10: Miércoles 19
- 11 y 12: Jueves 20
- 13 y 14: Viernes 21
- 15 y 16: Lunes 24
- 17 y 18: Martes 25
- 19 y 20: Miércoles 26
- 21 y 22: Jueves 27
- 23 y 24: Viernes 28
- 25 y 26: Lunes 31
Declaración y pago de la retención de fuente
Todos los agentes de retención deberán pagar la declaración correspondiente al mes de julio de 2026 a más tardar el 26 de agosto, según el último digito del NIT.
Impuesto nacional a la gasolina
Los contribuyentes de este impuesto correspondiente al mes de julio solo tendrán hasta el próximo 18 de agosto de 2026.
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Impuesto predial
Quienes optaron por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntarias (SPAC) tienen plazo para pagar la segunda cuota hasta el próximo 14 de agosto.
Impuesto de Industria y Comercio
Para el pago y la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de Bogotá del tercer bimestre habrá plazo hasta el próximo 21 de agosto de 2026.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...