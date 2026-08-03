¿Seguirá bajando el dólar? Las señales que marcarán su rumbo esta semana

La tendencia a la baja del dólar frente al peso colombiano podría extenderse durante los próximos días, aunque el mercado estará atento a una serie de indicadores económicos que definirán si esa racha tiene continuidad o si, por el contrario, la divisa retoma el camino alcista, de acuerdo con Global 66.

Es importante destacar que la atención de los inversionistas estará puesta en Estados Unidos, donde esta semana se conocerán las cifras del mercado laboral, especialmente las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora. Estos datos serán determinantes para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) y, en consecuencia, el comportamiento del dólar.

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Según el análisis semanal de la fintech Global66, el dólar perdió fuerza durante la semana anterior gracias a una combinación de factores macroeconómicos. Entre ellos se destacan la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés por quinta reunión consecutiva y un tono menos restrictivo de lo esperado por parte del organismo. A esto también se sumaron cifras de inflación subyacente y crecimiento económico en Estados Unidos que reforzaron la percepción de una desaceleración de la economía estadounidense.

En Colombia, el Banco de la República también sorprendió al mantener su tasa de interés en 12%, una decisión que contribuyó al fortalecimiento del peso colombiano, el cual se consolidó entre las monedas emergentes con mejor desempeño de la región.

Los datos que podrían cambiar el rumbo del dólar

El principal foco estará en el informe de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. Si las cifras muestran una moderación del mercado laboral, aumentaría la expectativa de que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés en septiembre, lo que favorecería un dólar más débil y permitiría que el peso colombiano continúe fortaleciéndose.

Por el contrario, un mercado laboral más sólido de lo esperado podría revivir las expectativas de nuevos incrementos en las tasas estadounidenses, impulsando nuevamente al dólar frente a las monedas emergentes.

El conflicto en Medio Oriente también influirá

Otro factor que seguirá bajo la lupa será la situación geopolítica. El reciente cese al fuego temporal en Medio Oriente redujo la presión sobre los precios del petróleo y mejoró el interés por activos de mayor riesgo. Sin embargo, cualquier escalada del conflicto podría revertir rápidamente ese escenario, elevar nuevamente el precio del crudo y fortalecer al dólar.

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El rango esperado para el dólar en Colombia

De acuerdo con Global66, mientras se mantengan las actuales condiciones de liquidez global y el diferencial de tasas continúe favoreciendo al peso colombiano, el dólar podría moverse durante los próximos días en un rango entre $3.080 y $3.220, manteniendo un sesgo bajista. No obstante, el comportamiento del mercado laboral estadounidense y la evolución del panorama internacional serán las variables que terminarán definiendo la dirección de la divisa en el corto plazo.