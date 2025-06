¿Se puede quitar el 4x1000 de su cuenta Nequi? Así puede verificar si aplica la exención en 2025

La aplicación Nequi también está sujeta al impuesto a los movimientos financieros, conocido como el 4x1000. Sin embargo, no todos los usuarios están obligados a pagarlo. En 2025, la legislación tributaria permite exonerar del cobro a ciertas cuentas, siempre y cuando se cumplan condiciones específicas.

Lo cierto es que sí se puede quitar el 4x1000 de su Nequi, pero no de manera automática en todos los casos. La clave está en conocer los requisitos que impone la ley colombiana y en estar atento a cómo está configurada su cuenta dentro de la app.

¿Quiénes están exentos del 4x1000 en Nequi?

La ley permite que cada persona tenga una sola cuenta de ahorros o producto financiero digital exento del impuesto. En 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó el tope para la exención en $17.429.650 mensuales. Esto significa que si la suma total de sus movimientos mensuales no supera ese monto, en teoría su cuenta debería estar libre del 4x1000.

Aunque la norma establece que la exención debe aplicarse de forma automática, aún hay casos en los que los usuarios deben verificar manualmente si Nequi está considerando su cuenta como exenta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando también se tienen cuentas bancarias en otras entidades, y no hay claridad sobre cuál producto está siendo usado como el exento.

¿Cómo saber si su cuenta Nequi está pagando el 4x1000?

Nequi ha reiterado que es responsabilidad del usuario revisar el comportamiento de su cuenta y, de ser necesario, contactar al soporte técnico para aclarar su situación tributaria.

Para verificar si su cuenta Nequi está exenta, puede hacerlo desde el menú de configuración de la app, o accediendo al Centro de Ayuda en línea. También puede comunicarse con un asesor a través del chat web o mediante la línea telefónica (+57) 300 600 0100.

En caso de que su cuenta no esté configurada como exenta ,y usted cumpla con los requisitos, puede solicitar la liberación del 4x1000, proceso que puede tardar hasta cuatro días hábiles, según ha confirmado la plataforma.

Un cambio importante en la normativa para 2025

Una de las principales novedades para este año es que, a diferencia de años anteriores, ya no es obligatorio que el usuario marque manualmente su cuenta como exenta. Según la reglamentación vigente, si los movimientos de la persona natural no superan el tope legal, el beneficio se aplicará por defecto. No obstante, en la práctica, muchos usuarios han reportado cobros inesperados del 4x1000, por lo cual se recomienda monitorear su actividad financiera y confirmar que todo esté en regla.

Nequi ha explicado que, en cuentas con topes, el cobro del 4x1000 se activa cuando los retiros, pagos o transferencias mensuales superan los $3.236.935. En cambio, si la cuenta está marcada como libre de este impuesto, solo se generará el cobro si el total de movimientos mensuales excede los $17.429.650.

¿Qué pasa si ya tengo otra cuenta exenta?

Este es un punto crítico. Según la normatividad, solo puede haber una cuenta exenta por persona. Si usted ya ha registrado como exenta una cuenta de ahorros tradicional en otra entidad financiera, no podrá tener al mismo tiempo su Nequi sin el 4x1000. Para cambiar la exención de una cuenta a otra, debe solicitar primero la liberación de la cuenta previamente marcada y luego asignar la exención a Nequi.

El proceso es sencillo pero requiere seguimiento, ya que las entidades pueden tardar varios días en liberar el producto anterior. Durante ese tiempo, los movimientos en Nequi podrían generar el cobro del impuesto.