Abren convocatorias internacionales para financiar proyectos liderados por mujeres

En esta oportunidad se ofrecen 150 cupos para que trabajadores puedan estudiar al mismo tiempo con becas del 90%. Getty Images / jose carlos cerdeno martinez

En América Latina, aunque las mujeres constituyen más de la mitad de la población universitaria, su participación en ingeniería (26,9%) y tecnología (26,7%) es mínima. Estas brechas de participación femenina en liderazgo, innovación, tecnología e impacto social, han impulsado la creación de iniciativas que buscan promover el acceso de las mujeres a oportunidades en distintas áreas.

Nadia Sánchez, experta en liderazgo femenino e igualdad de género, explica que la filantropía y los fondos internacionales están reorientando sus recursos e inversión con programas diseñados exclusivamente para el talento femenino.

Se trata de becas, subsidios y convocatorias dirigidas a acelerar el crecimiento profesional y empresarial de las mujeres y que cierran sus inscripciones en los próximos tres meses.

“Hoy existen diversas alternativas que están impulsando la participación y el liderazgo femenino en ámbitos como el emprendimiento, los negocios, la sostenibilidad, la educación, el impacto social y ambiental, entre otras. Sin embargo, para que las mujeres puedan aprovechar esas herramientas, es indispensable buscar oportunidades que cuenten con respaldo”, afirma. Nadia destaca las principales alternativas globales que se encuentran disponibles durante este año en diferentes áreas, desde proyectos productivos hasta liderazgo en impacto social:

1. Cartier Women’s Initiative 2027: Considerada una de las plataformas globales más prestigiosas para empresas de impacto social o ambiental de propiedad de mujeres. Ofrece financiación, mentorías personalizadas y visibilidad internacional. El cierre del ciclo de postulaciones está programado para el 16 de junio de 2026.

2. Global Fund for Women: Dirige sus recursos a movimientos feministas, colectivos de base y organizaciones defensoras de los derechos de mujeres y niñas, excluyendo la financiación de becas individuales.

3. Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres: Mantiene convocatorias nacionales y regionales dirigidas a proyectos de autonomía económica, prevención de violencias y liderazgo. En Colombia, destaca por abrir líneas de formación digital para víctimas del conflicto armado y mentorías para mujeres rurales.

4. L’Oréal-UNESCO For Women in Science: Uno de los reconocimientos de mayor trayectoria para la comunidad científica femenina. Otorga €100.000 a investigadoras en las áreas de física, matemáticas, ciencias computacionales e innovación tecnológica para el fortalecimiento de sus proyectos de investigación.

5. Pivotal Ventures: Vehículo filantrópico fundado por Melinda French Gates que recientemente anunció inversiones de gran escala orientadas de manera específica a la investigación médica femenina, la salud mental, el bienestar y la inserción de las mujeres en el desarrollo tecnológico.

6. Vital Voices Global Leadership Network: Es una red global que proporciona capacitación en gestión estratégica, mentorías y visibilidad pública a mujeres líderes que impulsan el progreso económico y la participación civil en sus territorios.

7. Programas de Aceleración para Female Founders: Canales y becas de corto plazo impulsados por firmas como Echoing Green, Acumen y Ashoka Changemakers, diseñados para startups de base tecnológica e innovación social lideradas por mujeres que buscan modelos de negocio escalables.