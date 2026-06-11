Siete vallecaucanas fueron convocadas a Colombia Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia 2026
La delagación trabaja en Bogotá bajo las órdenes del técnico Carlos Alberto Paniagua, en un nuevo ciclo de preparación que se extenderá hasta el próximo 19 de junio
La presencia vallecaucana vuelve a ser protagonista en el fútbol femenino colombiano. Siete jugadoras de equipos del departamento fueron convocadas por el técnico Carlos Alberto Paniagua para el nuevo microciclo de preparación de la Selección Colombia Femenina Sub-20, que se lleva a cabo en Bogotá desde 9 al 19 de junio.
La concentración forma parte del proceso de preparación del combinado nacional para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, certamen que se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre y al que Colombia ya aseguró su clasificación.
Entre las 25 futbolistas llamadas por el cuerpo técnico aparecen las vallecaucanas Karina Montaño, Luisa Fernanda Pérez y Jimena Ospina, de Cortuluá; Catalina Cortés, Saray Marín, Sofía Ortiz y Zarhay González, del América de Cali. Las siete jugadoras representarán al Valle del Cauca en este nuevo ciclo de trabajos que buscará consolidar la base del equipo mundialista.
La convocatoria confirma el buen momento que atraviesan los procesos de formación del fútbol femenino en el departamento, que continúa aportando talento a las diferentes selecciones nacionales. América de Cali y Cortuluá fueron los clubes vallecaucanos con mayor representación en el listado entregado por el entrenador Carlos Paniagua.
Los entrenamientos se desarrollarán en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá y servirán para seguir evaluando a las futbolistas que integrarán la nómina definitiva para la cita orbital de Polonia.
Convocatoria completa:
Ana Sophia Quiroga Vargas – Atlético Bucaramanga
Brenda Michell Cardona Mahecha – Independiente Santa Fe
Carina Montaño Montaño – Cortuluá
Catalina Cortés Roldán – América De Cali
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Jimena Ospina Domínguez – Cortuluá
Juana Sofia Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Katerine Osorio Arias – Independiente Medellín
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios Fc
Luisa Fernanda Hernández Álvarez – Atlético Nacional
Luisa Fernanda Pérez Curico – Cortuluá
María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior Fc
María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc
Marián Lucia Sterling Puentes – Atletico Nacional
María Jose Torres Cristancho – Independiente Medellín
Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Mercedes Maria Martínez Medina – Fortaleza Ceif
Mirna Rocio Olaya Obregón – Millonarios Fc
Samantha Isabella Rodríguez Curubo – Atlético Bucaramanga
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza Ceif
Saray Marín Areiza – América De Cali
Sofía Ortiz Chicue – América De Cali
Valentina Rojas Grisales – Independiente Medellín
Zarhay González Espinosa – América De Cali
Cuerpo técnico:
Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico
Michael Flórez Valle – Asistente Técnico
Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física
Carlos Alberto Pérez Gutiérrez – Preparador Arqueras (A partir del 11 de junio)
Vanessa Muñoz Gallego – Médica
Monica Bibiana Aranzazu Toro – Fisioterapeuta (A partir del 11 de junio)
Sandra Paola Bastidas Barragan – Fisioterapeuta (A partir del 11 de junio)
Gonzalo Alonso Cuestas Pitta – Utilero