Siete vallecaucanas fueron convocadas a Colombia Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia 2026

La presencia vallecaucana vuelve a ser protagonista en el fútbol femenino colombiano. Siete jugadoras de equipos del departamento fueron convocadas por el técnico Carlos Alberto Paniagua para el nuevo microciclo de preparación de la Selección Colombia Femenina Sub-20, que se lleva a cabo en Bogotá desde 9 al 19 de junio.

La concentración forma parte del proceso de preparación del combinado nacional para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, certamen que se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre y al que Colombia ya aseguró su clasificación.

Entre las 25 futbolistas llamadas por el cuerpo técnico aparecen las vallecaucanas Karina Montaño, Luisa Fernanda Pérez y Jimena Ospina, de Cortuluá; Catalina Cortés, Saray Marín, Sofía Ortiz y Zarhay González, del América de Cali. Las siete jugadoras representarán al Valle del Cauca en este nuevo ciclo de trabajos que buscará consolidar la base del equipo mundialista.

La convocatoria confirma el buen momento que atraviesan los procesos de formación del fútbol femenino en el departamento, que continúa aportando talento a las diferentes selecciones nacionales. América de Cali y Cortuluá fueron los clubes vallecaucanos con mayor representación en el listado entregado por el entrenador Carlos Paniagua.

Los entrenamientos se desarrollarán en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá y servirán para seguir evaluando a las futbolistas que integrarán la nómina definitiva para la cita orbital de Polonia.

Convocatoria completa:

Ana Sophia Quiroga Vargas – Atlético Bucaramanga

Brenda Michell Cardona Mahecha – Independiente Santa Fe

Carina Montaño Montaño – Cortuluá

Catalina Cortés Roldán – América De Cali

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Jimena Ospina Domínguez – Cortuluá

Juana Sofia Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Katerine Osorio Arias – Independiente Medellín

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios Fc

Luisa Fernanda Hernández Álvarez – Atlético Nacional

Luisa Fernanda Pérez Curico – Cortuluá

María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior Fc

María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc

Marián Lucia Sterling Puentes – Atletico Nacional

María Jose Torres Cristancho – Independiente Medellín

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mercedes Maria Martínez Medina – Fortaleza Ceif

Mirna Rocio Olaya Obregón – Millonarios Fc

Samantha Isabella Rodríguez Curubo – Atlético Bucaramanga

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza Ceif

Saray Marín Areiza – América De Cali

Sofía Ortiz Chicue – América De Cali

Valentina Rojas Grisales – Independiente Medellín

Zarhay González Espinosa – América De Cali

Cuerpo técnico:

Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico

Michael Flórez Valle – Asistente Técnico

Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física

Carlos Alberto Pérez Gutiérrez – Preparador Arqueras (A partir del 11 de junio)

Vanessa Muñoz Gallego – Médica

Monica Bibiana Aranzazu Toro – Fisioterapeuta (A partir del 11 de junio)

Sandra Paola Bastidas Barragan – Fisioterapeuta (A partir del 11 de junio)

Gonzalo Alonso Cuestas Pitta – Utilero