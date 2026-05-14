ICETEX anunció condonaciones de hasta el 100% de intereses en mora

Imagen de referencia de estudiante y sede del ICETEX. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Sofía Toscano)

EDUCACIÓN

El ICETEX anunció una nueva Jornada de Soluciones con la que busca aliviar la situación de miles de beneficiarios con mora en sus créditos educativos.

Entre el 19 y el 30 de mayo de 2026, quienes tengan retrasos superiores a 31 días podrán acceder a acuerdos de pago y obtener condonaciones de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

La medida beneficiará a cerca de 118.000 usuarios de cartera activa y castigada, así como a algunos estudiantes financiados mediante Fondos en Administración acogidos a las políticas de recaudo de la entidad.

“El objetivo es que las y los beneficiarios con dificultades económicas puedan normalizar su cartera y acceder a beneficios especiales que solo se ofrecen durante estas jornadas”, señaló el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

Durante la jornada, los usuarios podrán acogerse a tres mecanismos: extinción de la deuda mediante pago total, normalización cancelando el saldo vencido o refinanciación para modificar plazos y cuotas.

La entidad habilitó líneas telefónicas, chats y videollamadas para realizar los acuerdos sin salir de casa. Además, reiteró que todos los trámites son gratuitos y advirtió sobre posibles estafas de intermediarios o tramitadores.