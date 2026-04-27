Líneas de crédito que ofrece ICETEX para financiar la universidad: Estratos que pueden aplicar y más

Imagen de referencia de una de las fachadas del ICETEX (Crédito: ICETEX) / A la derecha, imagen ilustrativa de una estudiante (Crédito: Getty Images)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es una entidad que ofrece créditos educativos, becas y fondos para apoyar la educación de los colombianos.

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Al acceder a un crédito con la entidad, cada semestre o período se realizará el respectivo desembolso de manera directa a la institución, siempre y cuando el estudiante beneficiario realice la renovación de este.

Con este fin, el Icetex, ha creado varias líneas de financiación que ha ido actualizando y cambiando para que los aspirantes tengan mayores opciones de gestionar su carrera económicamente.

¿Cuáles son las líneas de crédito del Icetex?

De acuerdo con la página web de Icetex, si va a estudiar un pregrado en Colombia y hace parte de los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puede hacer parte de las siguientes líneas de financiación para cancelar su programa académico:

Plan Flexible Mediano Plazo Tú Eliges 30%

En este plan se le da prioridad a que el estudiante pague poco durante su etapa universitaria con un crédito a mediano plazo.

Es decir, mientras estudia, se pagará el 30 % del valor financiado; una vez se terminen de efectuar estos pagos de la etapa académica, comenzará a cancelar el 70 % restante.

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Tasa de interés: Es el IPC + 9 %, que equivale al 1,15 % a mes vencido, correspondiente a una tasa efectiva anual del 14,67 %, es decir, un 13,77 % de la nominal anual a mes vencido.

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Plan Equilibrio Mediano Plazo Tú Eliges 60%

En este tipo de financiación podrá equilibrar sus aportes al pagar más durante su etapa universitaria con un crédito a mediano plazo.

Lo que indica que, mientras estudia, pagará el 60 % del valor financiado, y después de haber pagado su etapa estudiantil, pagaría el 40 % restante.

Además, podrá hacer “pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento”, indica el Icetex.

Tasa de interés: IPC + 7 %, que equivale al 0,99 % a mes vencido, correspondiente a una tasa del 12,56 % efectiva anual, es decir, un 11,89 % nominal anual mes vencido.

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Plan Ágil Corto plazo Tú Eliges 100%

En este tipo de plan prevalece la rapidez con la que se termina de pagar la totalidad financiada, pues se cancela en un corto plazo.

Para ser más precisos, se paga el 100 % del crédito mientras se encuentra en su etapa universitaria.

Tasa de interés: Es el IPC + 7 %, que equivale al 0,99 % a mes vencido, correspondiente a una tasa del 12,56 % efectiva anual, es decir, un 11,89 % de la nominal anual a mes vencido.

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