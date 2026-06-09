Condenan a falsa cirujana plástica que causó la muerte de una paciente en el sur de Bogotá

Justicia

Un juez condenó a Katherine Zuleta Castilla, quien, sin ser profesional de la medicina ni contar con estudios para ello, le practicó una cirugía plástica a una mujer que falleció luego de sufrir perforaciones en el pulmón derecho y el corazón. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2023 en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la intervención quirúrgica se realizó sin cumplir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento.

“Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas y, aun así, siguió adelante con una actividad que representaba un riesgo para la vida de la paciente”, afirmó la Fiscalía.

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En el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se señaló que “la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, así como de un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante”.

El juez avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía, por lo que Zuleta Castilla cumplirá una condena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.