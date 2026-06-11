Procuraduría formula cargos por presuntas irregularidades en el PAE de Samacá

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sonia Yanneth Manrique Hurtado, exsecretaria General de Samacá, por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, ejecutado durante el segundo semestre de 2022. El organismo de control señala que la entonces funcionaria habría elaborado informes de supervisión incompletos que no evidenciaban el cumplimiento total de las actividades contratadas.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, dichos informes habrían servido como soporte para autorizar pagos al contratista. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja calificó provisionalmente la conducta como falta grave a título de culpa gravísima, al considerar que la exfuncionaria habría incumplido sus deberes de supervisión y desconocido los principios que rigen la contratación estatal.